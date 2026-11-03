Berlin\'de İşgücü Anlaşması\'nın 65. yılı etkinliğinde Oktay entegrasyon çağrısı yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961'de imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 65. Yılı etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Biz Türkiye olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bulunduğunuz ülkelere entegre olmanızı istiyoruz, bulunduğunuz ülkelerde söz sahibi olmanızı istiyoruz ama her alanda söz sahibi olmanızı istiyoruz. Bir şey istemiyoruz. Asimile olmanızı istemiyoruz, Yani kendi dilimizi kendi inançlarımızı kendi kültürümüzü ve vatanımızla olan bağı koparmamanızı istiyoruz" dedi.

Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961'de imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 65. Yılı Berlin'de kutlandı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe 1960'lı yıllarda Almanya'ya çalışmak üzere gelen ve misafir işçi olarak bilinen ilk kuşak Türklerin yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Yeni Parti Düzce Milletvekili Talih Özcan, DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile çok sayıda davetli katıldı.

İlk kuşak temsilcisinin konuşmasıyla gerçekleştirildi

Etkinlikte daha sonra 1960 ve 1970'li yıllarda Almanya'ya gelen Türklerin yer aldığı fotoğraflarından oluşan bir video gösterimi de yapıldı. Daha sonra kürsüye gelen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, etkinlikte yaptığı konuşmada Almanya'ya 65 yıl önce gelen ilk kuşak Türklerin büyük fedakarlıklarına vurgu yaptı. Bu kişilerin sadece kendilerinin ve ailelerinin geçimini sağlamanın yanı sıra Türkiye'nin ekonomisinin kalkınmasına önemli katkılar sağladığını ifade etti. Oktay, "İlk nesli buraya göndermek kolay mıydı değildi. Ne aileler için kolaydı ne bulunduğu memleket için kolaydı ne de devlet için kolaydı. Hiçbir devlet için kendi vatandaşını, bir başka ülkenin ekonomik gelişmesine katkı vermek ayrı bir şey ama onun fabrikalarında çalışsın, kendi vatandaşının yapmadığı işlerde çalışsın diye uğurlaması kolay değil. Aslında bu acıyı hep birlikte yaşadık" dedi.

İlk kuşağın emeğinin ve fedakarlığının unutulmadığını belirten Oktay, "Türkiye bunun kıymetini bildi, aileler kıymetini bildi, evlatlarınız bunun kıymetini bildi, her birimiz bunun kıymetini bildi. Bazen acılar yaşadık bugün de aslında söylenen şu: 'Öyle bir şey yaşıyoruz ki Almanya'ya gidiyoruz Türk, Türkiye'ye geliyoruz 'Alamancı' oluyoruz. Biz kimiz? Bir kimlik bunalımı yaşıyoruz. Bu sıkıntıyı yaşadık. Biz Türkiye olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Cumhurbaşkanımızın özellikle dile getirdiği ve her fırsatta tekrarladığı husus biz bulunduğumuz ülkelerde ayaklarımızın sağlam yere basmasını istiyoruz. Bulunduğunuz ülkelere entegre olmanızı istiyoruz bulunduğunuz ülkelerde söz sahibi olmanızı istiyoruz ama her alanda söz sahibi olmanızı istiyoruz. Bir şey istemiyoruz. Asimile olmanızı istemiyoruz, Yani kendi dilimizi kendi inançlarımızı kendi kültürümüzü ve vatanımızla olan bağı koparmamanızı istiyoruz. Siz bizim için önemlisiniz bizim Türkiye olarak sizin için önemli olduğu kadar" dedi.

Oktay, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde adımlarını kendi ulusal çıkarları ve vatandaşlarının menfaatleri doğrultusunda attığını ifade etti.

Zafer Sırakaya şiir okudu davetliler hüzünlendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya da konuşmasına Ali Akbaş'ın 'Sirkeci'den Tren gider' isimli şiirini okuyarak başladı. Sırakaya'nın okuduğu ve ilk kuşak Türklerin Almanya'ya gidişini anlatan şiir konuklara duygu dolu anlar yaşattı. İlk kuşağın yalnızca tahta bavullarla Almanya'ya gelmediğini, çocukları ve torunları için büyük hayaller de taşıdığını belirten Sırakaya, birinci kuşağı fedakarlıklarıyla bugün Türklerin ekonomi, siyaset, sanat, spor, bilim ve akademi gibi birçok alanda önemli konumlara geldiğini ifade etti.

Etkinlik sonunda birinci ve ikinci nesil olarak Türkiye'den Almanya'ya gelen ve emekli olanlara plaketler verildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.