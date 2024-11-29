Beş ayda 5 bin glutensiz ekmek satıldı - Son Dakika
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Yerel

Beş ayda 5 bin glutensiz ekmek satıldı

Beş ayda 5 bin glutensiz ekmek satıldı

Düzce Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarında konumlandırılan Halk Ekmek büfelerinde 1 Temmuz itibariyle başlayan glutensiz ekmek satışları, çölyak hastalarının hayatını kolaylaştırdı ve beş ayda 5 bin adet glutensiz ekmek satışı yapıldı.

29.11.2024 12:02  Güncelleme: 12:05
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Düzce Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarında konumlandırılan Halk Ekmek büfelerinde 1 Temmuz itibariyle başlayan glutensiz ekmek satışları, çölyak hastalarının hayatını kolaylaştırdı ve beş ayda 5 bin adet glutensiz ekmek satışı yapıldı.

Düzce Belediyesi, buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten proteinine hassasiyeti bulunan ve bu nedenle özel beslenme ihtiyaçları olan çölyak hastalarına desteğini sürdürüyor. Kusursuz Kafe'de açtığı glutensiz mutfağın ardından Halk Ekmek büfelerinde glutensiz ekmek satışına başlayan, aynı zamanda çölyak hastaları için özenle hazırladığı zengin içerikli gıda kolileriyle de hastalara büyük bir destek sunan Düzce Belediyesi, çölyak hastalarının yaşamını kolaylaştırarak ailelerin bütçelerine de katkı sağlıyor. Halk Ekmek büfelerinde 5 ayda 5 bin adet glutensiz ekmek satışı gerçekleşirken, çölyak hastaları ve yakınları hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Çok güzel bir destek sunuluyor"

Düzce Çölyak Topluluğu Başkanı Filiz Elif Samancı, belediyenin gösterdiği hassasiyetin kendileri için çok değerli olduğunu ve belediyenin çölyak hastalarına yönelik sunduğu desteklerin, afet sonrası gıda kaygısını da ortadan kaldırdığını belirterek şöyle konuştu: "Belediyemiz bu hizmete başladığı andan itibaren biz Çölyaklılar çok mutluyuz. İlçelerimizden, köylerimizden, uzak noktalardan gelen pek çok hastamız var. Benim kızım Bolu'da üniversitede okuyor. Ben bu ekmeği ona ulaştırmak için bugün buradayım. Belediyemizin göstermiş olduğu bu hassasiyet bizleri bir başka konuda da rahatlattı. Çölyak hastaları bir afet sonrası hayatını kurtardıktan sonra beslenme kaygısı duyarak evini terk ediyor. Artık belediyemizin bu anlamda da yanımızda olabileceğini hissetmek çok mutluluk verici. Belediyemiz aynı zamanda çölyak hastaları için özenle zengin-fakir, genç-yaşlı demeden, içeriği çok zengin olan gıda kolileri ile de Düzce'deki çölyaklıların yanında. Bu kolileri özenle, ilçe ve köy demeden kapı kapı bizzat dolaştırarak çok güzel bir destek sunmakta."

Hasta yakınları ise, daha önce market market gezerek veya internetten sipariş oluşturarak glutensiz ekmeğe ulaşmaya çalıştıklarını söyleyerek, Halk Ekmek büfelerinin satışa başlamasının hem hayatlarına hem de bütçelerine büyük katkı sunduğunu kaydettiler.

Glutensiz ekmek satışı 9 noktada

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü nezdinde hizmet veren halk ekmek büfeleri; Bahçeşehir Belediye Ek Hizmet Binası önü, Beyciler Mahalle Konağı mevkii, Camikebir Mahallesi 23 Nisan Parkı önü, Hamidiye Mahallesi üst geçit mevkii, Aziziye Mahallesi, Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi, Koçyazı Mahallesi ile Bahçeşehir bölgesinin Güzelbahçe ve Yeşiltepe Mahallelerinde bulunuyor.

Pazar günü hariç haftanın 6 günü 08.00-11.00 ile 16.00-19.00 saatleri arasında hizmet veren büfelerde baston ekmek, köy ekmeği ve glutensiz ekmek piyasa fiyatının altında bir bedelle satışa sunuluyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beş ayda 5 bin glutensiz ekmek satıldı - Son Dakika

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