Beşgöller Koruma Çalışması

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Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Beşgöller'in doğal yapılarının ve ekolojik karakterlerinin korunması açısından önemli bir çalışma yapılacağını kaydetti.

Kaymakam Kılıç, Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Serkan Bayazit ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kartal alanda incelemelerde bulundu. Burada bir açıklama yapan Kaymakam Kılıç; "Beşgöller'in yaşam döngülerinin en azından bir kısmında sulak alana bağımlı olan bitki ya da hayvan türlerinin alanda görülmüş olması, sulak alanların kirletilmemesi, doğal yapılarının ve ekolojik karakterlerinin korunması açısından önemli görülmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar gerçekleştireceğiz.

Önemli alanların ziyaretçilere tanıtılması için ulaşımın kolay olduğu bir alan olması nedeniyle Beşgöller Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak teklifinin yapılabileceği" diye konuştu. - BİLECİK