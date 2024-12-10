Beşiktaş\'taki terör saldırısında şehit olanlar törenle anıldı

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Terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Beşiktaş Stadyumu önünde gerçekleştirilen, 40'ı polis 47 kişinin şehit olduğu saldırıda hayatını kaybedenler için Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Beşiktaş Stadyumu önünde meydana gelen hain terör saldırısında 40'ı emniyet mensubu olmak üzere 47 kişi şehit olmuştu. Terör saldırısında hayatını kaybeden 47 kişi için şehadetlerinin 8. yılında Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Anma törenine, şube ve ilçe emniyet müdürleri, şehitlerin aileleri ve yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından sona erdi. Dualardan sonra ise şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı. - İSTANBUL