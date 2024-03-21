Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle ziyaretlerde bulundu.
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Down Sendromlu bireyleri evinde ziyaret eden Kaymakam Partal, Down Sendromlularla sohbet edip onlarla güzel zaman geçirdi.
Ülkemizde de Down Sendromu ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor diyen Kaymakam Partal, "Bu özel bireylerimizin ihtiyacı olan tek şey toplumun duyarlı olmasıdır. Down Sendromlu bireylerin sosyal yaşama etkin katılımlarını sağlamak hepimizin sorumluluğudur " dedi. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Besni Kaymakamı, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?