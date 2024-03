Besni Kaymakamı, Down Sendromu Farkındalık Günü\'nde ziyaretlerde bulundu

Yerel

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle ziyaretlerde bulundu.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Down Sendromlu bireyleri evinde ziyaret eden Kaymakam Partal, Down Sendromlularla sohbet edip onlarla güzel zaman geçirdi.

Ülkemizde de Down Sendromu ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor diyen Kaymakam Partal, "Bu özel bireylerimizin ihtiyacı olan tek şey toplumun duyarlı olmasıdır. Down Sendromlu bireylerin sosyal yaşama etkin katılımlarını sağlamak hepimizin sorumluluğudur " dedi. - ADIYAMAN