Besni OSB Koleji, Masa Tenisi Türkiye Finallerine Yükseldi

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Elazığ'da düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Masa Tenisi Grup Müsabakalarında büyük bir başarıya imza atan Besni OSB Koleji, Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Grup müsabakalarında kızlar kategorisinde bölge birincisi olan sporcular, gösterdikleri üstün performansla dikkat çekti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek şampiyona öncesinde moral verdi.

Sporcuları tebrik eden Müdür Fikret Keleş, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Masa Tenisi Grup Yarışmalarında kızlar kategorisinde bölge birincisi olan sporcularımızın Türkiye finaline yükselmesinden büyük gurur duyuyoruz. 19-21 Şubat tarihleri arasında Sinop'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında sporcularımıza başarılar diliyorum. Katıldığınız tüm yarışmalarda elde ettiğiniz başarılarla bizleri gururlandırıyorsunuz. Sizleri ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Besni OSB Koleji sporcuları, Türkiye Şampiyonası'nda Adıyaman'ı ve bölgeyi temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. - ADIYAMAN