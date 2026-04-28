BEUN'da AIRQUEST Uluslararası Sempozyumu gerçekleştirildi - Son Dakika
BEUN'da AIRQUEST Uluslararası Sempozyumu gerçekleştirildi

BEUN\'da AIRQUEST Uluslararası Sempozyumu gerçekleştirildi
28.04.2026 11:32  Güncelleme: 11:33
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Avrupa Birliği tarafından Interreg NEXT Black Sea Basin Programı kapsamında desteklenen ve yürütücü partnerleri arasında yer aldığı "BSB00168-Know What You Breathe: Mobilizing Communities for Air Quality in the Black Sea Basin (AIRQUEST)"...

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Avrupa Birliği tarafından Interreg NEXT Black Sea Basin Programı kapsamında desteklenen ve yürütücü partnerleri arasında yer aldığı "BSB00168-Know What You Breathe: Mobilizing Communities for Air Quality in the Black Sea Basin (AIRQUEST)" Projesi çerçevesinde düzenlenen Uluslararası AIRQUEST Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı.

27-29 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen sempozyumun açılış programı, BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen lansman ile gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden akademisyenler, uzmanlar, kamu kurum temsilcileri, yerel yönetimler ve özel sektör paydaşlarının katılımıyla başladı.

Sempozyumun açılış programına BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile BEUN Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Servet Karasu'nun yanı sıra Zonguldak Belediyesi, Kozlu Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü temsilcileri ile özel sektör çalışanları katılım sağladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Proje Koordinatörü, BEUN Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Gökhan Gürbüz, AIRQUEST Projesi'nin Karadeniz Havzası'nda hava kalitesine yönelik farkındalığı artırmayı, toplumları çevresel karar alma süreçlerine dahil etmeyi ve ortak veri temelli çözümler geliştirmeyi amaçladığını ifade etti. Gürbüz ayrıca proje kapsamında geliştirilen çalışmaların, bölgesel çevre politikalarına katkı sunacak nitelikte önemli çıktılar ortaya koyduğunu belirtti.

Doç. Dr. Gürbüz'ün ardından konuşmak üzere kürsüye gelen BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin yalnızca akademik alanda değil, toplumsal sorunlara çözüm üreten ulusal ve uluslararası projelerde de etkin rol üstlendiğini belirterek çevre ve sürdürülebilirlik odaklı bilimsel çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Program kapsamında AIRQUEST Projesi çıktıları arasında yer alan CleanAir Analiz Merkezi ile BSB AIRQUEST mobil uygulamasının tanıtımı da yapıldı. Hava kalitesinin izlenmesi, analiz edilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunması amaçlanan proje çıktıları, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Ayrıca çevre bilincinin genç nesillere aktarılması amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen öykü ve STEM yarışmalarının sonuçları da katılımcılarla paylaşıldı. Böylece proje kapsamında bilimsel ve teknolojik çalışmaların yanı sıra çocuklarda çevre farkındalığı oluşturulmasına yönelik eğitim temelli faaliyetler de ön plana çıktı.

Rektör Özölçer "Çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

AIRQUEST Uluslararası Sempozyumu kapsamında değerlendirmede bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Üniversitenin çevre alanında yürüttüğü uluslararası projelerle hem akademik görünürlüğünü artırdığını hem de toplumsal fayda üretmeye devam ettiğini belirterek şu sözleri ifade etti:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak 2024 yılında Avrupa Birliği tarafından kabul edilen projemizin bir çıktısı olan bu anlamlı sempozyumu düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Çevre sorunlarına yönelik bilimsel çözümler geliştiren, uluslararası iş birliklerini güçlendiren ve toplumsal farkındalığı önceleyen projelerde yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. AIRQUEST Projesi kapsamında Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu anlamlı sempozyum, yalnızca bilimsel bilgi paylaşımı açısından değil, sürdürülebilir bir gelecek vizyonunun güçlendirilmesi bakımından da son derece kıymetlidir. Proje kapsamında geliştirilen CleanAir Analiz Merkezi ve BSB AirQuest mobil uygulaması gibi çıktılar, Üniversitemizin araştırma kapasitesinin ve çözüm odaklı yaklaşımının somut göstergeleridir. Bu vesileyle başta proje koordinatörümüz Doç. Dr. Gökhan Gürbüz olmak üzere emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, proje ortaklarımıza ve katılım sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, sempozyumun hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum."

Üç gün sürecek etkinlik kapsamında hava kalitesi, çevre politikaları, sürdürülebilir kalkınma, çevresel veri yönetimi ve toplumsal farkındalık konularında çeşitli oturumlar gerçekleştirilecek. Bölgesel ve küresel ölçekte çevresel sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı sempozyumda, uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve bilimsel bilgi paylaşımının artırılması hedefleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel BEUN'da AIRQUEST Uluslararası Sempozyumu gerçekleştirildi - Son Dakika

Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İsimler bomba Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı'nı geçti
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
SON DAKİKA: BEUN'da AIRQUEST Uluslararası Sempozyumu gerçekleştirildi - Son Dakika
