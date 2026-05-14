BEUN'da Hemşirelik Haftası'nda duygu dolu plaket töreni

14.05.2026 15:04
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde Hemşirelik Haftası kapsamında 20 yıldır görev yapan hemşirelere plaket, uzmanlık eğitimini tamamlayanlara teşekkür belgesi verildi; duygu dolu anlar yaşandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesinde "12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası" kapsamında düzenlenen "20 Yıldır Görev Yapan Hemşirelere Plaket Takdimi ve Uzmanlık Eğitimini Tamamlayan Hemşirelere Teşekkür Belgesi Töreni" duygu dolu anlara sahne oldu. Sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının vurgulandığı programda, yıllarını insan sağlığına adayan hemşireler onurlandırıldı.

İbni Sina Kampüsünde yer alan Şebnem Hanioğlu Kargı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, Hastane Başhemşiresi Vildan Kalkan Akyüz, akademik ve idari personel, hemşireler ile hemşire adayı öğrenciler katıldı.

Program, aziz şehitlerin anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

BEUN Hastanesinde Hemşirelik Haftası'na Yakışan Tören

Törenin açılış konuşmasını yapan Hastane Başhemşiresi Vildan Kalkan Akyüz, Hemşirelik Haftası kapsamında böylesine anlamlı bir programın düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Sağlık hizmetlerinin görünmeyen kahramanları olan hemşirelerin büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Akyüz, başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere üniversite yönetimine sağlık alanına sundukları katkılar dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Başhemşire Akyüz'ün ardından konuşan BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır ise hemşirelerin sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak tüm hemşirelerin ve hemşire adayı öğrencilerin Hemşirelik Haftası'nı kutladı. Prof. Dr. Bahadır, hemşirelerin fedakarca yürüttüğü çalışmalar sayesinde hastane hizmet kalitesinin ve hasta memnuniyetinin her geçen gün daha da yükseldiğini ifade etti. Prof. Dr. Bahadır, konuşmasının sonunda ise Hastanenin gelişiminde büyük katkıları bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sundu.

Rektör Özölçer: "Hemşirelik, İnsanlığa Adanmış Kutlu Bir Vazifedir"

Programda konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, hemşirelik mesleğinin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda insanlığa adanmış büyük bir gönül hizmeti olduğunu ifade ederek şu sözleri dile getirdi:

"12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası vesilesiyle; insan hayatına dokunmayı meslekten öte bir gönül vazifesi bilen, sabrı merhametle, bilgiyi vicdanla buluşturan tüm hemşirelerimizin Hemşirelik Haftası'nı en içten duygularımla kutluyorum. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, tüm sağlık çalışanlarımız insanın kendini en çok çaresiz hissettiği zamanda yardımına ilk koşanlardır. Sağlık sektörümüzün değerli mesleklerinden hemşirelik de; hastalığın gölgesindeki gönüllere teselli olan, acıyı sabırla paylaşan, derdine derman arayan ve hastanın her daim ümidi olan kutlu bir vazifedir.

Osmanlı Devleti'nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözü medeniyetimizin insana verdiği kıymeti ve insan hayatını korumanın ne denli ulvi bir vazife olduğunu en veciz şekilde ifade etmektedir. Bugünün vesilesiyle tüm sağlık çalışanlarımıza huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum."

Rektör Özölçer: "Başarılarımızın Arkasında Sağlık Çalışanlarımızın Büyük Emeği Var"

Konuşmasının devamında BEUN Hastanesinin sağlık alanındaki yükselen başarısına dikkat çeken Rektör Özölçer, elde edilen her başarının sağlık çalışanlarının özverili emeğiyle mümkün olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Üniversite Hastanemizin yatan hasta sayısı, yatak doluluk oranları ve gerçekleştirilen ameliyat sayıları dikkate alındığında; başta hemşirelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın ne denli büyük bir gayret ve fedakarlıkla çalıştıkları açıkça görülmektedir. İnşallah yeni dönemde de sizlerin özverili emekleriyle çok daha güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum.

Bugün uzmanlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan kıymetli hemşirelerimize teşekkür belgelerini takdim edeceğiz. Uzun yıllar boyunca üstün gayretleri, fedakarlıkları ve insan hayatına sundukları kıymetli hizmetlerle temayüz etmiş değerli hemşirelerimize de plaketlerini sunacağız. Kendilerini canıgönülden tebrik ediyorum."

Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Açılış konuşmalarının ardından BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer tarafından, BEUN Hastanesinde 20 yıldır görev yapan hemşirelere plaketleri, uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan hemşirelere ise teşekkür belgeleri takdim edildi. Salonda duygu dolu anların yaşandığı törende hemşireler, kendileri için hazırlanan anlamlı organizasyon dolayısıyla üniversite yönetimine teşekkür etti. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Hastane, Yerel, Son Dakika

