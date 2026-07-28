BEUN Rektörü İletişim Şûrası'nda - Son Dakika
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BEUN Rektörü İletişim Şûrası'nda

BEUN Rektörü İletişim Şûrası\'nda
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ankara ATO Congresiumda "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şûrası’na katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ankara ATO Congresiumda " Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şürası'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen programa; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, bakanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite rektörleri, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şürada; stratejik iletişim, kamu diplomasisi, yerel ve dijital medya, yapay zeka, dezenformasyonla mücadele, medya ekosisteminin dönüşümü, kriz iletişimi ve iletişim politikalarının geleceği gibi birçok başlık alanında gerçekleştirilen oturumlarda, Türkiye'nin iletişim alanındaki yeni vizyonu kapsamlı şekilde değerlendirildi. Programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şüranın ortak aklın ürünü olacak tespit, değerlendirme ve sonuçlarıyla Türkiye'nin iletişim kapasitesinin daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti. Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü bir iletişim anlayışıyla destekleneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, medeniyet değerlerinden beslenen bir anlayışla Türkiye'nin hikayesinin daha güçlü şekilde dünyaya anlatılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ise şüranın hazırlık sürecinde yüzlerce akademisyen ve iletişim uzmanının katkısıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek hazırlanacak sonuç bildirgesinin Türkiye'nin stratejik iletişim politikalarına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Rektör Özölçer: "İletişim Şürası, Türkiye'nin İletişim Vizyonuna Yön Verecek Önemli Bir Platformdur"

2. İletişim Şürası'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer şu ifadeleri dile getirdi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından düzenlenen 2. İletişim Şürası, ülkemizin iletişim politikalarının geleceğine yön verecek son derece kıymetli bir istişare zemini olmuştur. İletişim alanında yaşanan hızlı dönüşümün, bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve ortak akıl anlayışıyla ele alınması, Türkiye Yüzyılı hedefleri açısından büyük önem taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda iletişim alanında geliştirilen stratejilerin, ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğini daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Şürada ifade ettikleri vizyoner değerlendirmeleri dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Şüranın hazırlanması ve başarıyla gerçekleştirilmesinde büyük emek veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran'a ve İletişim Başkanlığı ailesine; yükseköğretim kurumlarımızın bu süreçte etkin şekilde yer almasına verdikleri destek dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: İHA

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