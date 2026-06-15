BEUN Teoman Duralı Fakültesi\'nde Mezuniyet Coşkusu: Duygu Dolu Anlar ve Kep Atma Töreni

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni, büyük bir gurur ve heyecan içerisinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin insan ve toplum bilimleri alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunan Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşanırken, öğrenciler ve aileleri yıllar süren emeğin karşılığını taçlandırmanın sevincini birlikte paylaştı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, senato üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı. Aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, fakülte birincisinin konuşmasıyla devam etti.

Fakülte birincisi Kılıç'tan duygu yüklü ve anlamlı konuşma

Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesini birincilikle tamamlayan Psikoloji Bölümü öğrencisi Lütfullah Kılıç, tüm mezunlar adına yaptığı konuşmada duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. Bu anlamlı günde mezun arkadaşları adına kürsüde bulunmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Kılıç, üniversite yılları boyunca kendilerine destek olan ailelerine, akademisyenlere, arkadaşlarına ve üniversite yönetimine teşekkür etti. Başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere mezuniyet töreninin hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlarını sunan Kılıç, üniversite eğitiminin yalnızca akademik bilgi kazandırmakla kalmadığını; aynı zamanda birlikte üretme ve dayanışma kültürü kazandırdığını vurguladı.

Konuşmasında arkadaşlık bağlarının ve üniversite yaşamının önemine değinen Kılıç, üniversiteye başladığı dönemde kendisine destek olan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sınıf arkadaşı Emre Can Uslu'yu da rahmet, özlem ve minnetle andı. Eğer yaşasaydı bugün mezuniyet sevincini birlikte paylaşacaklarını belirten Kılıç'ın bu sözleri salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." sözünü hatırlatan Kılıç, bilimin ve aklın rehberliğinde yürümeye devam edeceklerini ifade ederek tüm mezun arkadaşlarına sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek temennisinde bulundu.

Dekan Geniş: "insan ve toplum bilimleri geleceği şekillendiren bir güçtür"

Fakülte birincisinin ardından kürsüye gelen Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Geniş, fakültenin akademik başarıları, bilimsel çalışmaları ve topluma sunduğu katkılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Arkeoloji, Psikoloji, Sosyoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe ve Tarih bölümleriyle eğitim faaliyetlerini başarıyla sürdüren fakültenin her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Geniş, öğrencilerin yalnızca mesleki bilgiyle değil; aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinci, eleştirel düşünme yeteneği ve insani değerlerle donatıldığını ifade etti. Fakültenin gelişimine sağladığı katkılar ve öğrenci odaklı yaklaşımı dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sunan Geniş, mezun öğrencileri tebrik ederek hayatlarının yeni döneminde başarılar diledi.

Rektör Özölçer: "Üniversitemizde edindiğiniz kazanımları gittiğiniz her yere ulaştırın"

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, konuşmasına deprem felaketinde hayatını kaybeden öğrencileri rahmetle anarak başladı. Rektör Özölçer şu sözleri ifade etti:

"Sözlerime başlamadan önce, az önce fakülte birincimizin de andığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden ve hayatta olsaydı bugün mezuniyet sevincini yaşayacak olan Psikoloji Bölümü öğrencimiz Emre Can Uslu ile 12 kıymetli öğrencimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Rabbim vatanımızı ve milletimizi her türlü afetten ve musibetten muhafaza buyursun. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak köklü geçmişimizle spordan, eğitime, sanattan, sağlığa; pek çok alanda ülkemize on binlerce mezun kazandırmanın gururu ile yol alıyoruz. Ne mutlu bizlere ki bugün de Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemizin birbirinden kıymetli mezunlarını yeni hayatlarına uğurluyoruz. Bundan sonraki ilim yolculuğunuzda ve meslek hayatlarınızda atalarımızın bizlere bıraktığı mirasları hedeflerinizde düstur edininiz. Üniversitemizde edindiğiniz kazanımları, mesleki birikiminizi ve sorumluluk duygunuzu gittiğiniz her yere ulaştırın. Mütevazılığınızla gönüllerde yer edinin. Rabbim sizlerin yolunu açık, bahtını aydın eylesin. Ömrünüzü bereketli, istikbalinizi hayırlı kılsın."

Kılıç başarısını yaş kütüğüne çaktı

Konuşmaların ardından 2025-2026 Akademik Yılı Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi birincisi Lütfullah Kılıç, adının yer aldığı plakayı yaş kütüğüne çakarak başarısını üniversite tarihine kalıcı bir iz olarak bıraktı. Program kapsamında fakülte birincisi Lütfullah Kılıç'a, ikinci Uğur Talha Tekeoğlu'na ve üçüncü Zeynep Su'ya başarı belgeleri takdim edildi. Ayrıca Psikoloji, Sosyoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih bölümlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verilirken, mezun olan tüm öğrencilere temsili diplomaları takdim edildi.

Mezuniyet yemini ve kep atma coşkusu

Törenin devamında mezuniyet yemini gerçekleştirildi. Mezun öğrenciler hep bir ağızdan meslek yemini ederek bilimsel etik ilkelere, insanlık değerlerine ve mesleki sorumluluklarına bağlı kalacaklarına söz verdi. Yemin töreninin ardından öğrenciler büyük bir coşku ve heyecanla keplerini fırlatarak mezuniyet sevincini aileleri, arkadaşları ve akademisyenleriyle paylaştı. Psikolojiden sosyolojiye, tarihten edebiyata uzanan geniş bir akademik yelpazede eğitimlerini başarıyla tamamlayan genç mezunlar, alkışlar eşliğinde yeni hayatlarına uğurlandı.

Duygu, gurur ve umut dolu anlara sahne olan mezuniyet töreni, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - ZONGULDAK