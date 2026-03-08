Başkan Pütün gönül sofrasına konuk olan kadınları unutmadı - Son Dakika
Başkan Pütün gönül sofrasına konuk olan kadınları unutmadı

Başkan Pütün gönül sofrasına konuk olan kadınları unutmadı
08.03.2026 09:03  Güncelleme: 09:04
Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, geleneksel iftar sofrasında kadınlara karanfil hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladı. Başkan Pütün, bu yıl da Ramazan ayında toplumsal dayanışma ve kaynaşmayı pekiştiren bir etkinlik düzenledi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ailesiyle geleneksel hale getirdiği iftar sofrasına konuk olan kadınlara karanfil hediye ederek Dünya Kadınlar Günlerini kutladı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ailesiyle birlikte her Ramazan ayında kurdukları gönül sofrası geleneğini bu yıl da sürdürdü. Beyağaç Kapalı Pazaryerinde kurulan iftar sofrasında Beyağaçlı hemşehrilerini ağırlayan Başkan Pütün, ilçede toplumsal dayanışma ve kaynaşmanın örnek bir etkinliğine imza attı. Konuklarıyla ailesiyle birlikte ilgilenen Başkan Pütün, gönül sonrasına konuk olan kadınları unutmadı. Eşi Gülseren Pütün ile birlikte kadınlara karanfil hediye eden Başkan Pütün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladı.

Gönül sofrasını bu Ramazan ayında da kurabildikleri için ailecek mutlu olduklarını belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Ramazan ayının bereketini ve kardeşliğin sıcaklığını hemşehrilerimizle aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Ailemle birlikte düzenlediğimiz geleneksel iftar yemeğimizde gönül soframızda bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize ve hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarımızın bu anlamlı gününü de kutladık. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beyağaç, Denizli, Hediye, Dünya, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Pütün gönül sofrasına konuk olan kadınları unutmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
