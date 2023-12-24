Beyaz önlüklülerden İsrail\'e tepki yürüyüşü

Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Selimiye Camii Meydanı'nda toplanarak yürüyüş gerçekleştirdiler. Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüyen grup adına basın açıklamasını okuyan İbrahim Çetindağ, konuşmasına Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek başladı. Çetindağ, şunları söyledi:

"Sözlerime başlamadan önce sizlerle dün aldığımız acı haberi paylaşmak istiyorum. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit harekatında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 6 askerimiz şehit olmuştur. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabrı cemil niyaz ediyoruz."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Çetindağ, " Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri, NATO bu dehşet tabloyu seyrediyor. İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal ediliyor. Binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katlediliyor. Türkiye'de İstanbul Ankara İzmir başta olmak üzere Edirne'den Kars'a 40'tan fazla şehirde aynı anda Filistinli masumların sesi olmak için, Siyonist işgalcilerin katliamını duyurmak ve bu zulme engel olmak için, vicdanlı kalabilmenin hala mümkün olduğunu haykırmak için buradayız. Geçtiğimiz hafta Han Yunus kentine yapılan saldırıdan sonra yaralılar Naser Hastanesi'ne getirildi. İşgalciler hemen bir gün sonra Naser Hastanesi'ni bombardımana tuttu. İsrail, Gazze'deki bombardımanında Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın bir çalışanını öldürdü. Fransa hükümeti veya herhangi bir uluslararası yapıdan hala tek bir açıklama gelmedi. Ayrıca Filistin'in işgal altındaki diğer toprakları olan Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail ve yasadışı Yahudi işgalcilerin saldırılarında 301 Filistinli öldürüldü" dedi.

"İnsanlığın çiğnendiği bu katliamda kimlerin hangi tarafta durduğunu görüyoruz"

"Mesele kendi çıkarları olunca insanlık ve özgürlük dersi verenler, Gazze'deki vahşeti hangi vicdana sığdırabiliyorlar" diyen Çetindağ, şöyle devam etti:

"İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu soykırımın sesini kısmak için işbirlikçi Yahudi lobisi; sosyal medya ağlarında Gazze'de yaşananları aktaran paylaşımlara erişim kısıtlaması getirdi. Bu zulmü duyuran birçok sosyal medya hesabı haksız yere kapatıldı. İsrail'in en büyük düşmanı gerçeklerdir. Gerçeğin temsilcileri basın mensupları ve gazetecilerdir. İsrail onlarca yıldır gazetecileri hedef almaktayken, sadece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 98 gazeteci öldürüldü. Nerede basının özgürlüğü, nerede dokunulmazlık? Dünyada hakim güç olarak görünenlerin samimiyetini işte buradan okuyabilirsiniz."

"8 milyar insan, bir grup azgın işgalcinin pervasızca sürdürdüğü soykırıma daha fazla seyirci kalamaz"

Durumu kritik 5 bin yaralının acilen tahliye edilmesi için Refah sınır kapısı derhal açılması gerektiğini belirten Çetindağ, "Refah sınırında utanç tümörleri gibi bekleyen insani yardım tırlarının acilen Gazze içine geçişi sağlanmalıdır. İşgalci Siyonist İsrail saldırılarında şehit olanların ve kayıpların sayısı 27 bini geçti, 8 bin çocuk, 6 bin 200 kadın, 310 sağlık çalışanı, 97 hekim öldürüldü. Şifa Hastanesi başhekimi, el Awda Hastanesi Müdürü dahil 99 hekim ve sağlık çalışanı işgalciler tarafından tutuklandı" diye konuştu.

Hastanelerden, ailelerinin yanında gözaltına alınıp kıyafetleri zorla çıkartılarak elleri bağlı şekilde bilinmeyen yerlere götürülüp alıkonulan sivillerin katledildiği haberlerinin geldiğini vurgulayan Çetindağ, şunları kaydetti:

"İşgal güçleri insanlığa ait tüm değer ve sınırları çiğneyerek katliamlarına devam ediyor. 52 bin 600 konut, 282 okul ve üniversite 126 hükümet binası 112 cami 90 okul ve üniversite binası 23 hastane, 53 sağlık ocağı bombalarla tamamen yıkıldı. 102 ambulans imha edildi. 254 bin konut, 200 cami, 3 kilise, 140 sağlık kuruluşu hedef alındı, tahrip edildi ve kullanılamaz durumda. Buradan tüm dünyadaki hekimler, sağlık çalışanları ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz."

Çetindağ, her hafta cumartesi günü aynı saatte bir araya gelerek sessiz yürüyüş gerçekleştireceklerini ifade etti. - EDİRNE