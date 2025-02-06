Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Hatay'da Deprem Anma Programına Katıldı - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Hatay'da Deprem Anma Programına Katıldı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Hatay\'da Deprem Anma Programına Katıldı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Hatay'daki anma etkinliklerine katılarak depremzedeleri ziyaret etti ve Hatay'a destek mesajı verdi.

06.02.2025 23:28  Güncelleme: 23:32
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde Hatay'daki anma programına katıldı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti. Hatay'ın İskenderun ilçesi Anıt Alanı'nda saat 04.17'de bir araya gelen vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için "Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirdi ve ardından saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti. Daha sonra Başkan Çalık, İskenderun ve Defne'deki konteyner kentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret ederek vatandaşların acılarını paylaştı. Ayrıca Başkan Çalık, deprem felaketinin ardından Beylikdüzü Belediyesi ile dayanışma içinde olan Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi'ni de ziyaret etti.

Beylikdüzü Belediyesi ekipleri ise Hatay'da çocuklar için tiyatro gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek onlara moral verdi.

"Hatay'ı unutmadık, unutmayacağız"

Hatay'a destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Çalık, "Depremin ağır yükünü taşıyan çocuklarımızın yüzlerinde çalışma arkadaşlarımızın hazırladığı etkinliklerle bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize. Ne Hatay'ı ne de Hataylı vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Acımız dün gibi hafızalarımızda. İki yıl önce yitirdiğimiz binlerce canımızı rahmetle anıyorum. Allah milletimize bir daha böylesine derin bir acı yaşatmasın. Hatay benim milli meselemdir diyen Gazi'nin izinde Beylikdüzü, Hatay ile her zaman tek yürek olmaya devam edecek. Acımız hala çok taze, unutmadık ve unutmayacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Hatay'da Deprem Anma Programına Katıldı - Son Dakika

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