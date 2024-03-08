Beylikdüzü Belediyesi İlçeye 5 Yeni Kreş ve 2 Anne Çocuk Merkezi Kazandırdı

Çocukların okul öncesi eğitimine katkıda bulunmak ve annelerin sosyal hayata katılmalarına olanak sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 5 yeni kreş ve 2 anne çocuk merkezi daha kazandırdı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Yeni yaptığımız kreşlerimizde yaklaşık bin çocuğumuz eğitim görecek, Beylikdüzü'nde bin yeni çiçek daha açacak" dedi.
"Her Mahalleye Bir Kreş" sözünü yerine getiren Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki çocukların okul öncesi eğitimine katkıda bulunmak ve annelerin kendilerine vakit ayırarak sosyal hayata katılmalarına olanak sağlayacağı 5 yeni kreş ve 2 Anne Çocuk Merkezi'ni daha ilçeye kazandırdı.
Kavaklı Mahallesi Belkıza ve Sadrettin Koç Gündüz Çocuk Bakımevi'nde gerçekleşen toplu açılış törenine, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Parti Meclisi Üyesi Cem Aydın, Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara'nın yanı sıra il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde gerçekleşen açılışta konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bu merkezlerin açılışı 8 Mart'tan daha anlamlı bir günde olamazdı. Benim gözümde tüm kadınlar emekçidir. Kadın emektir, kadın dayanışmadır ve kadın gelecektir. Kadınlar, toplumumuzun temel taşıdır. Kadınlara çok şey borçluyuz" dedi.
"OKUL ÖNCESİ EĞİTİME ÇOK İHTİYAÇ VAR"
5 yılda kadınlar, çocuklar ve gençler için çok çalıştıklarını dile getiren Başkan Mehmet Murat Çalık, "Hayata geçirdiğimiz 252 projede kadınların, çocukların ve gençlerin hayatlarına dokunduk. Söz verdiğimizden fazlasını yaptık ve bunun gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Belediyemizde son 5 yılda kadın çalışan sayısını yüzde 45 oranında artırdık. Önümüzdeki dönem bu oranı eşitlemek gibi de bir hedefimiz var. Kadınların işgücüne katılımı önündeki engellerden biri de çocuk bakımı ve eğitim kurumlarının yokluğu. Bu sorunu ortadan kaldırmak için 5 yılda 3'ü İBB iş birliği ile 10 kreşimizi ve 2 anne çocuk merkezimizi hayata geçirdik. Kreşler her ailenin, her çocuğun hakkı ve okul öncesi eğitime gerçekten çok ihtiyaç var. Kadınların omuzlarındaki yüke el atan, 'bir saniye, bende buradayım sevgili kız kardeşim diyen' öğretmenlerimiz ve çalışan bir belediyemiz var. Bu kentin kadınları, anneleri ve çocukları çok daha fazlasını hak ediyor" diye konuştu.
"BEYLİKDÜZÜ 5 YIL DAHA ANNE, ÇOCUK VE GENÇ DOSTU BİR KENT OLACAK"
Konuşmasının devamında çocukları geleceğe hazırlamanın sorumluluğunun ülkenin geleceğini hazırlama sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Başkan Çalık, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir' diyor. Yeni yaptığımız kreşlerimizde yaklaşık bin çocuğumuz eğitim görecek, Beylikdüzü'nde bin yeni çiçek daha açacak, bin çocuk daha hayata güçlü hazırlanacak, bin anne daha özgüvenle hayata sarılacak ve çok iyi biliyorum ki; bu hayatta her işi, her mesleği yapmaya muktedirsiniz kıymetli anneler. Anneleri destekleyeceğiz ve Beylikdüzü 5 yıl daha anne, çocuk ve genç dostu bir kent olacak" dedi.
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