Beylikdüzü'nde kültür sanat etkinlikleri Mart ayında da dopdolu - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde kültür sanat etkinlikleri Mart ayında da dopdolu

Beylikdüzü\'nde kültür sanat etkinlikleri Mart ayında da dopdolu

Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Tiyatrolar Günü, Nevruz Bayramı ve Çanakkale Zaferi'nin de kutlanacağı mart ayında da birbirinden renkli gösterilere, oyunlara ve konserlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

01.03.2025 10:28  Güncelleme: 10:32
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Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Tiyatrolar Günü, Nevruz Bayramı ve Çanakkale Zaferi'nin de kutlanacağı mart ayında da birbirinden renkli gösterilere, oyunlara ve konserlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Emrah Parlak ve Barış Atay'ın "Sabotaj" adlı oyunu ile Tiyatro Hayali'nin "Meçhul Paşa"sı bu ayın öne çıkanları arasında yer aldı.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), mart ayında birbirinden renkli gösterilere, oyunlara ve konserlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bülent Emrah Parlak ve Barış Atay'ın siyasi gündemi mizahi bir dille ele aldıkları "Sabotaj", eleştirmenlerin sezonun en iyi oyunları arasında gösterdikleri "Küçük Balkon" ve "Meçhul Paşa", Doğu Demirkol'un ve Tahsin Hasoğlu'nun tek kişilik gösterileri bu ayın programında dikkat çekiyor. Ayrıca Vildan Atasever'in başrollerinde yer aldığı "Küçük Balkon", Nevra Serezli'nin başarılı performansıyla adından söz ettiren "Ağaçlar Ayakta Ölür" ve Armağan Çağlayan'ın Seyfi Dursunoğlu'nu ya da nam-ı diğer Huysuz Virjin'i canlandırdığı "Seyfi Bey" de mart ayının takviminde yer alıyor.

Ramazanın maneviyatına uygun iki konser

Ramazan ayının ilk gecesinde Süfi Meşk Topluluğu, "Aşk Nağmeleri" adlı konseriyle İstanbulluları müziğin şifasına davet ediyor. Şef Serkan Kamacı, 10 Mart'ta bu kez solist performansıyla, tasavvuf müziğinin en seçkin eserleriyle Beylikdüzü Sahnesi'nde olacak. Bu özel konserde de sufi ezgileri ve Ramazan'ın ruhuna uygun besteler yankılanacak.

Mart ayında çocuklar da unutulmadı

Bu ay çocuklar için de "Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri", "Baby Shark", "Tatlı Rüyalar", "Müzik Kutusu", "Unutulmuş Çocuk Oyunları Diyarı" adlı oyunlar sahnelenecek. Ayrıca "Japon Kuklası", "AH'İ'STANBUL", "Scapin'in Dolapları", "Ne Oynuyoruz", "Ayı ve Evlenme Teklifi" ile "Karagöz Mektup Yazıyor" adlı oyunlar da BAKSM'de ücretsiz olarak izlenebilecek.

Müzikseverler Beylikdüzü Sahnesi'nde buluşacak

Mart programında beş konser de BAKSM'de dinleyiciyle buluşacak. 13 kadın piyanistin eserlerinden oluşan konseriyle Dengin Ceyhan ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, şehitlerin anılacağı özel bir programda Mehmet Boyraz ve Erhan Korkmaz Beylikdüzü Sahnesi'nde olacaklar. Beylikdüzü Halk Müziği Topluluğu, biri Nevruz Bayramı'na özel, diğeri Yeşilçam şarkılarının seslendirileceği iki konserle sahne alacak. Son olarak Emrah Çavaz'ın korosu Türk Sanat Müziği severlerle keyifli bir konserde bir araya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde kültür sanat etkinlikleri Mart ayında da dopdolu - Son Dakika

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