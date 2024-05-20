Beyoğlu Belediyesi Gençlik Festivali Candan Erçetin Konseriyle Son Buldu - Son Dakika
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Beyoğlu Belediyesi Gençlik Festivali Candan Erçetin Konseriyle Son Buldu

Beyoğlu Belediyesi Gençlik Festivali Candan Erçetin Konseriyle Son Buldu

Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği gençlik festivali, Candan Erçetin konseriyle sona erdi. Festival kapsamında gençler sanat ve spor etkinlikleriyle eğlendi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve ailesi de konseri izledi.

20.05.2024 09:13  Güncelleme: 09:15
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Beyoğlu Belediyesi'nin '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak üzere düzenlediği gençlik festivali sevilen sanatçı Candan Erçetin konseriyle son buldu. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve ailesi de konseri vatandaşlarla birlikte izleyerek şarkılara eşlik etti.

Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş belediyeleri tarafından ortaklaşa düzenlenen "Hep Birlikte 19 Mayıs Gençlik Festivali İstanbullulara unutulmaz bir 19 Mayıs coşkusu yaşattı. 16-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen festival kapsamında Beyoğlu'nda gençler sanat ve sporla dolu etkinliklerle doyasıya eğlendi. Beyoğlu'nun farklı mahallelerinde düzenlenen turnuva ve etkinliklerle devam eden festivalde, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de etkinliklere katılarak gençlerin 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu.

Başkan Güney vatandaşlarla birlikte candan erçetin konserini izledi

Etkinliklerin finalinde Candan Erçetin, Sütlüce'de bulunan Miniatürk Açık Otoparkında düzenlenen konser alanında sahne aldı. Hayranıyla birlikte en güzel şarkılarını seslendiren Candan Erçetin Beyoğlu sakinlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve ailesi de konseri vatandaşlarla birlikte izleyerek şarkılara eşlik etti.

"Ülkemizin geleceğine sımsıkı sarılalım"

Konser öncesi sahneye çıkan İnan Güney, "Vatansız yaşayamam diyerek bindiği Bandırma Vapuru ile buradan yola çıkan ve Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kefensiz toprak altında yatan şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bu topraklar karamsarlığın, pes etmenin yasak olduğu topraklardır. Ne mutlu bize ki her zorlukta ayağa daha da güçlenerek kalkmış bir milletin evlatlarıyız. Ne mutlu bize ki genç, zeki ve çevik evlatların ülkesindeyiz. Ne mutlu bize ki Cumhuriyetin ikinci yüzyılında aydınlık geleceğin kapılarını gençlerimizle birlikte aralayanlarız" dedi. Birliktelik çağrısı yapan Güney, gençlere seslenerek "Okuyun, öğrenin, üretin, gelişin. İçinizde merak uyandıran her sorunun peşine düşün. Enerjiniz, merakınız ve azminizle aydınlık günleri sizler inşa edeceksiniz. Kendinize, mirasınıza, Cumhuriyete, Mustafa Kemal Atatürk'e inanın, güvenin, vazgeçmeyin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti Cumhuriyetimize sımsıkı sarılalım. Ülkemizin tüm güzel insanları birbirimize sımsıkı sarılalım. Ülkemizin geleceğine sımsıkı sarılalım" dedi.

Gençler turnuvalarda hem yarıştı hem eğlendi

Beyoğlu'nda, "Hep Birlikte 19 Mayıs Gençlik Festivali" kapsamında Beyoğlu'nun farklı noktalarında etkinlikler düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, 18 Mayıs'ta profesyonel sporcuların Haliç sahilinde oluşturduğu deniz korteji ile başladı. Haliç Su Sporları Merkezi'nden yola çıkan deniz kortejinde, Haliç Türk bayrakları ile donatıldı. Yelken sporu ile tanışmak isteyen gençler için ise "Yelken Deneyim Etkinliği" düzenlendi. Haliç kıyılarının yanı sıra Beyoğlu Fitaş Pasajı'nda Bowling Turnuvası; Çıksalın Parkı'nda Basketbol turnuvası, Grand Pera'da HADO Turnuvası, Hasköy Spor Tesislerinde Voleybol, Paintball ve Balon Futbolu turnuvaları düzenlendi. Festival alanlarını ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Güney de gençlerle birlikte etkinliklere katılarak onların heyecanına ortak oldu.

Karavan tiyatrosu farklı mahallelerde sahne aldı

Beyoğlu'nda düzenlenen festivallerde sanat da ihmal edilmedi. Gezici Karavan tiyatrosu Beyoğlu'nun farklı mahallelerinde izleyici ile buluştu. Kaptanpaşa, Çıksalın, Hacı Ahmet, Örnektepe, Kasımpaşa ve Okmeydanı'nda "Anılarla Atatürk" oyunu sahne aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu Belediyesi Gençlik Festivali Candan Erçetin Konseriyle Son Buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu Belediyesi Gençlik Festivali Candan Erçetin Konseriyle Son Buldu - Son Dakika
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