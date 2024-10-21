Beyoğlu\'nda Dünya Gazeteciler Günü Paneli Düzenlendi

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Beyoğlu Belediyesi, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde "Gazetecilikte Beyoğlu Tanıklığı" paneli düzenledi. Bab-ı ali kökenli usta gazetecilerin konuk olduğu panelde, Beyoğlu'nun basın tarihindeki yeri ve yaşanan önemli toplumsal olaylar tüm yönleriyle ele alındı. Panelde konuşan Başkan İnan Güney, "Her zaman doğru haberin ve doğru gazeteciliğin yanında olacağız. Bizim buna hasretimiz ve özlemimiz var" dedi.

Türkiye'nin basın tarihinde toplumsal olayların ve eylemlerin medyada en çok yankı bulduğu bölgelerden birisi olan Beyoğlu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla özel bir panele ev sahipliği yaptı. Beyoğlu Belediyesi tarafından Beyoğlu'nun basın tarihindeki bu önemli mirası ele almak amacıyla düzenlenen "Gazetecilikte Beyoğlu Tanıklığı" paneli Metrohan'da gerçekleştirildi. Moderatörlüğü deneyimli gazeteci Nazım Alpman'ın yaptığı panele Gazeteci Yazar Altan Öymen, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar ve Gazeteci Namık Koçak konuk oldu.

"Her zaman doğru haberin, doğru gazeteciliğin yanında olacağız"

Panelin açılış konuşmasını Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney yaptı. Basının, toplumun ve demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu belirten Başkan İnan Güney, "Doğru habere ulaşan toplumun daha özgür hareket edebileceğini ve dolayısıyla da toplumun doğru haberlere ulaşma kanalları olarak görüyoruz biz gazetecileri ve gazeteciliği. Halktan ve haktan yana olan tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Biz Beyoğlu Belediyesi olarak her zaman doğru haberin, doğru habercinin, doğru gazeteciliğin yanında olacağız. Bizim buna hasretimiz ve özlemimiz de var" dedi. - İSTANBUL