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Beyşehir'de öğrenciler akran zorbalığına dikkat çekti - Son Dakika
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Beyşehir'de öğrenciler akran zorbalığına dikkat çekti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen farkındalık etkinliğine katılan öğrenciler, akran zorbalığına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrenciler, zorbalığa karşı mesajlar içeren dövizler taşıdı ve skeçler sergiledi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, zorbalığın sadece okullarda değil, toplumun her alanında olduğunu vurguladı.

Beyşehir\'de öğrenciler akran zorbalığına dikkat çekti
15.12.2023 - 16:27,
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenciler, son dönemde artan akran zorbalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüş etkinliğine katıldı.

İlçede düzenlenen farkındalık etkinliğinde ilk ve ortaokul öğrencileri ellerinde taşıdıkları "zorba olma, kanka ol" içerikli dövizler taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Mehmet Akif İmam Hatip Ortaokulu ile Gazi İlkokulu ve Alaaddin Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenci, öğretmen ve idareciler ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri katılım gösterdi. Okul önlerinde başlayan yürüyüş, Antalya Caddesi üzerinde devam edip Atatürk Anıtı önünde son buldu. Öğrencilerden biri etkinliğe ilişkin basın açıklamasını okudu, ardından öğrenciler zorbalığa yönelik hazırladıkları skeç ve gösterileri sergiledi.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Ünal, zorbalığı güçlünün güçsüz olana uyguladığı fiziksek ve psikolojik şiddet olarak nitelendirirken, "Bu sadece okullarda değil, evde, sokakta, güçlü devletlerin güçsüz devletlere uyguladığı gibi de bir durumdur. Bunun tarihimizdeki en güzel örneğini de şimdi yaşamaktayız. İsrail'in Filistin'e uyguladığı da aynı zamanda bir zorbalıktır. Öğrencilerimiz buna da dur demeye geldiler. Etkinliğe katılan, destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk ise, son dönemde basında sıkça yer almaya başlayan akran zorbalığına ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin de katıldığı bir toplantı yaptıklarını hatırlatarak, "Akran zorbalığı ile ilgili kulağımıza da okullarda toplumda, her tarafta buna benzer hadiseler gelmeye başladı. Arkadaşlarla bununla ilgili nasıl tedbirler alırız diye bir çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda biz bunu sadece okullarda da kısıtlı tutmak istemiyoruz. Yani akran zorbalığı dediğimiz zaman sadece öğrenciler aralarında olan bir hadise değil. Bugün trafikte benzer bir zorbalık var, toplumda, sokakta, caddede benzer bir zorbalık var. Psikolojik olarak insanların birbirine karşı benzer zorbalık var, psikolojik olarak insanların birbirine karşı benzer bir zorbalığı var, bununla ilgili olarak toplumu bilinçlendirmek adına 3 tane okulumuzu merkezde organize ettik" diye konuştu.

Öğrenciler, anıt alanında İsrail'in Gazze'deki zulmünü gösteren fotoğrafların yer aldığı sergiyi de gezdi. - KONYA

Kaynak: İHA
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