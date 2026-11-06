Bilal Erdoğan 16 yaş öncesi sosyal medya kullanımında dünyada ortak prensibi savundu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Eğer bütün dünyada 16 yaş öncesi sosyal medya kullanımıyla ilgili, sanal medya kullanımıyla ilgili bir prensip bütünlüğü oluşsa gerçekten bunun çok faydası olur" dedi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin Gençleri Saha Araştırması kapsamında hazırlanan "Türkiye'nin Gençleri 2026" anketinin tanıtım toplantısı, Fatih'teki Neslişah Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı. Toplantı, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu ve Doç. Dr. Ahmet Özdinç'in konuşmalarıyla başladı.

"Gençlerin kendi gündemlerini kamuoyunun dikkatine sunabilmelerini sağlamamız lazım"

Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, kamuoyunu meşgul eden bazı gündemlerin gençlerin öncelikleriyle örtüşmediğini belirtti. Gençlerin geleceğe ilişkin beklenti ve kaygılarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Bizim de gençlik sivil toplum kuruluşları olarak bir şekilde gençleri güçlendirmemiz lazım. Gençlerin kendi gündemlerini kamuoyunun dikkatine sunabilmelerini sağlamamız lazım" diye konuştu.

Gençlerin düşüncelerine değer verilmesinin önemine değinen Erdoğan, gençlik çalışmalarında dinlemenin ve katılımın somut sonuçlar üretmesinin etkili olduğunu söyledi. Genç Türkiye Forumu çalışmalarından örnek veren Erdoğan, gençlerin görüşlerinin ilgili kişilerle paylaşılması ve önerilerinin karşılık bulmasının, kendilerini değerli hissetmelerine katkı sağladığını kaydetti.

"Uluslararası kuruluşlara taşınmasında fayda var"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırlaması konusunda dünyada ortak bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Çocuklara yönelik kurallarda yetişkinlerin tutarlı davranmasının önemini vurgulayan Erdoğan, "Yetişkinler olarak netlik olsa, gerçekten bütün dünyada bu konuda mutabakatın olması onun için bence çok önemli. Eğer bütün dünyada 16 yaş öncesi sosyal medya kullanımıyla ilgili, sanal medya kullanımıyla ilgili bir prensip bütünlüğü oluşsa gerçekten bunun çok faydası olur. Uluslararası kuruluşlara belki taşınmasında fayda var bu anlamda yapılanların" ifadelerini kullandı.

Teknolojik yöntemlerle sınırlamaların aşılabileceğini de dile getiren Erdoğan, buna rağmen ortak kuralların ve toplumsal duyarlılığın önem taşıdığını belirtti. Erdoğan, gençlerin sosyal medya üzerinden karşılaştıkları içeriklerden ve yönlendirmelerden etkilenebildiğini, ancak bu etkinin her zaman farkında olmayabildiğini söyledi.

Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekti

Sosyal medya platformlarının arkasında büyük bir reklam ve ticaret endüstrisi bulunduğunu ifade eden Erdoğan, toplumların yönlendirilmesine ilişkin risklere karşı duyarlılığın artırılması gerektiğini kaydetti.

Çocukların ve gençlerin kimlikleri üzerindeki müdahaleleri milli güvenlik meselesi olarak değerlendirdiğini belirten Erdoğan, bu konularda ortak bir yaklaşım geliştirilmesi çağrısında bulundu.

"Herkesin biraz daha sorumlu davranmasına ihtiyacımız yok mu"

Erdoğan, kamuoyunun önünde bulunan kişilerin gençler üzerindeki etkilerine de değindi. Sorumluluğun yalnızca sosyal medya içerik üreticileriyle sınırlı olmadığını söyleyen Erdoğan, "Genel olarak kamuoyunun önünde olan insanlar için düşünelim. İşte futbolcusu, şarkıcısı, sanatçısı, akademisyeni, herkesin biraz daha sorumlu davranmasına ihtiyacımız yok mu?" dedi.

Tanınmış kişilerin davranışlarının toplumda örnek alınabildiğini belirten Erdoğan, "Bir toplumun gözü önünde olan bir insan bir yanlış yaptığı zaman, o yanlışını da toplumda normalleştirmeye hizmet etmiş oluyor bir yandan" şeklinde konuştu.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.