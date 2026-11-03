Bilal Erdoğan Tokyo'da Yabusame izledi ve sporcuları 2027'de Türkiye'ye çağırdı - Son Dakika
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Bilal Erdoğan Tokyo'da Yabusame izledi ve sporcuları 2027'de Türkiye'ye çağırdı

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Bilal Erdoğan Tokyo\'da Yabusame izledi ve sporcuları 2027\'de Türkiye\'ye çağırdı
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Bilal Erdoğan Tokyo\'da Yabusame izledi ve sporcuları 2027\'de Türkiye\'ye çağırdı
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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Tokyo'daki Meiji Jingu Tapınağı'nda düzenlenen Büyük Sonbahar Festivali'nde Yabusame gösterisini izledi. Erdoğan, Yabusame sporcularını 2027 Mayıs'ta Türkiye'de düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'ne davet etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan Büyük Sonbahar Festivali'ne katılarak geleneksel Japon atlı okçuluğu "Yabusame" gösterisini izledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Japonya temaslarını sürdürüyor. Bilal Erdoğan, eski Japonya imparatorlarından Meiji'nin doğum günü vesilesiyle başkent Tokyo'daki Meiji Jingu Tapınağı'nda gerçekleştirilen Büyük Sonbahar Festivali'ne katıldı. Erdoğan'ın yanı sıra İmparator Meiji'nin üçüncü kuşak torunu Satoko Kawasaki, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Yunus Emre Enstitüsü Temsilcisi Halil İbrahim Efe ve çok sayıda davetlinin konuk olduğu festivalde, geleneksel Japon atlı okçuluğu "Yabusame" gösterisi sergilendi.

Erdoğan, Yabusame sporcularını Etnospor Kültür Festivali'ne davet etti

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun üyelerinden olan Japonya Atlı Okçuluk Derneği tarafından organize edilen gösteriyi izleyen Erdoğan, etkinliğin sonunda dernek yetkilileri ve sporcularla bir araya geldi. Erdoğan Türk-Japon dostluğunun geleneksel sporlar aracılığıyla güçlenmesi amacıyla "Yabusame" sporcularını, 2027 yılının Mayıs ayında Türkiye'de düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'ne davet etti

Erdoğan ayrıca beraberindeki katılımcılarla birlikte Meiji Jingu Ana Mabedi'nde düzenlenen geleneksel törene iştirak etti. Dünyada barış ve huzurun daim olması, mahsullerin bereketli olması, tüm insanların sağlık ve huzur içinde yaşaması ve hastaların şifa bulması temennisiyle gerçekleştirilen törende, Japonya'nın geleneksel inanç ve kültür mirasını yansıtan ritüeller icra edildi.

Kaynak: İHA
Bilal ErdoğanKültür SanatTürkiyeMeijiYerelTokyoSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilal Erdoğan Tokyo'da Yabusame izledi ve sporcuları 2027'de Türkiye'ye çağırdı - Son Dakika
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