Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'in katılımıyla panelde konuştu

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak katıldı.

Sosyal Demokrasi Derneği tarafından düzenlenen 21'inci Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik paneli Genel Başkan Özel ve belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Sosyal belediyecilik ve sürdürülebilirlik üzerine konuşmaların yapıldığı panele; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt konuşmacı olarak katıldı.

Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri yanı sıra Bilecik Belediyesi'nin sosyal belediyecilikte yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Subaşı, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılımlarıyla; Sosyal Demokrasi Derneğince düzenlenen 21'inci Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik Paneline konuşmacı olarak katılarak sosyal belediyecilik ve sürdürülebilirlik üzerine konuştuk. Panelin 2'nci Oturumunda komşu şehirlerimiz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey ve Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt ile birlikte konuşmacı olarak katıldığım bu değerli organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK