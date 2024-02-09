Bilecik Belediyesi Şehir Mobilyalarını Yeniliyor - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Şehir Mobilyalarını Yeniliyor

Bilecik Belediyesi Şehir Mobilyalarını Yeniliyor

Bilecik Belediyesi, şehir merkezinde yer alan şehir mobilyalarının bakım ve yenileme çalışmalarına başladı. Atatürk Bulvarı ve Kayı Anıtı'nda yapılan çalışmalarla duvarlar boyanıyor ve çevre temizliği sağlanıyor.

09.02.2024 20:12  Güncelleme: 20:16
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Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezinde yer alan şehir mobilyalarına yönelik bakım ve yenileme çalışması başlatıldı.

Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Tugay Komutanlığı önündeki dikey bahçede yürütülen çalışmalar kapsamında duvarlar boyanıyor. Ayrıca çevre kirliliği oluşturan alanlarda de gerekli bakım ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

İstanbul Ankara yolu üzerindeki Kayı Anıtı'nda da bakım ve düzenleme gerçekleştiriliyor.

Kaynak: ANKA

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