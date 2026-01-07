Bilecik\'te can dostlar emin ellerde

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni yılda da can dostlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Şu ana kadar başta aşı ve kısırlaştırma çalışmaları olmak üzere yüzlerce can dostunun ameliyat edildiği, tedavi gördüğü merkez içinde bulunduğumuz kış mevsiminde de en iyi imkanları sunmaya devam ediyor. Uzman hekim ve görevlilerin büyük bir titizlikle görevlerini sürdürdüğü Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi, 2025 yılında yüzlerce kedi, köpek ve yaban hayvanına tedavi ve barınma imkanı verdi.

İkinci doğal yaşam alanı can dostlara daha sağlıklı ve güvenli bir ortam sunuyor

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ana tesis başta olmak üzere iki adet doğal yaşam alanını da can dostlara hizmetine sunan Bilecik Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının doğal ortamlarda vakit geçirmesine imkan sağladı.700'e yakın kedi ve köpeğin yaşamını sürdürdüğü Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2025 yılında binlerce öğrenci ve vatandaşı da ağırladı. Kedi ve köpek kulübelerinin Bilecik Belediyesi atölyelerinde imal edildiği tesiste ayrıca sahiplendirme imkanı da vatandaşlara sunuluyor.Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz, 2026 yılında da can dostlara ev sahipliği yapacak" denildi.

2025 yılı içerisinde 726 adet kedi ve köpek kısırlaştırıldı

Açıklamanın devamında, "2025 yılı içerisinde 726 adet kedi ve köpek kısırlaştırma ve işaretlemesinin yapıldığı sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezinde ayrıca bin 100 adet kuduz aşısı, bin 856 adet parazit aşısı uygulaması yapıldı. Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon merkezinde 235 adet kedi ve köpek sahiplendirildi.Tedavi ve Rehabilitasyon merkezinde bin 82 adet kedi ve köpeğin muayene edilerek sağlığına kavuşturulduğu tesisimizde onlarca ameliyat işlemi yapılıp 6 adet yaban hayvanı da tedavi edildi" ifadelerine yer verildi.

Can dostlara için mama üretimi

Son olarak, "Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarının kırık operasyonlarında kullanılması için osteosentez seti alınırken aynı zamanda osteosentez matkap, pin, plaka seti de ekipmanlar arasına dahil edildi. Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde bulunan Mama Üretim Tesisinde can dostlar için mama üretimini arttırmak amacıyla mama üretim makinelerinde değişikliklere gidilerek, daha sağlıklı ve etkin üretim gerçekleştirildi" denildi. - BİLECİK