Bilecik Muhtarı\'nın Eleştirisine Cevap: Konteyner Sorunları ve Sözleşme Detayları

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cem Çevik'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Türkiye yüzyılını konuştuğumuz bir yerde biz daha çöp konteynerlerini değiştiremiyoruz" eleştirisi üzerine Bilecik Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi (BİOSUN) bir basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Belediyeler Birliği arasında 23 Aralık 2020 tarihinde imzalanan 45 aylık sözleşme gereği; 1 Ekim 2024 tarihinde konteynerlerin tam ve eksizsiz olarak şirketimize teslimi gerekirken, şehir merkezinde bulunan bin 175 adet konteynerin tekerlekleri kırık ve delik olduğunu şirketimizce tespit edilmiş. Tekerlekleri kırık ve delik konteynerlerin belediyelerce yaptırılarak sözleşme gereği şirketimize tesliminin yapılması istenilmişti. Belediyelerce arızalar giderilerek konteynerlerin şirketimize teslimi yapılmamıştır. Şu anda sorumluluk belediyelerdedir. Bilecik Belediyesi tarafından yatırım bedeli ödemesi birlik meclisi kararına rağmen şirketimize yapılmadığından şirketimizce Bilecik Belediyesi aleyhine Bilecik İcra Müdürlüğünün 2025/2946 sayılı ve 2025/2947 e sayılı dosyalarında icra takibi yapılmıştır. Belediyece ödemelerin yapılması durumunda şirketimizce konteyner temini ve bertaraf tesisinin daha sağlıklı çalışması için gerekli yatırımlar yapılacaktır" dedi. - BİLECİK