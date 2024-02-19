Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kamu, Üniversite ve Sanayi İş Birliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kamu, Üniversite ve Sanayi İş Birliği Toplantısı Yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi\'nde Kamu, Üniversite ve Sanayi İş Birliği Toplantısı Yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Danışma Kurulu Toplantısı'nda 'Kamu, Üniversite ve Sanayi' iş birliğini geliştirmek üzerine değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda, Doğal Taş Merkezi'nde gerçekleştirilen faaliyetler, akreditasyon süreci, kalite yönetim sistemine yönelik çalışmalar ve 2024 yılı kalite hedefleri gibi konular ele alındı.

19.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:44
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Danışma Kurulu Toplantısı'nda 'Kamu, Üniversite ve Sanayi' iş birliğini geliştirmek üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DAUM) Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında gerçekleşen Danışma Kurulu Toplantısı'na, Danışma Kurulu üyeleri, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Yurdakul, bölüm başkanları, öğretim üyeleri katılım gösterdi.

'Kamu, Üniversite ve Sanayi' iş birliğini geliştirmek amacıyla yapılan toplantıda Doğal Taş Merkezi'nde gerçekleştirilen faaliyetler, akreditasyon sürecinin değerlendirilmesi, kalite yönetim sistemine yönelik çalışmaların sunulması, 2024 yılı kalite hedeflerinin değerlendirilmesi gibi gündem maddeleri görüşüldü. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kamu, Üniversite ve Sanayi İş Birliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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