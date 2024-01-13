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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması Ödül Töreni

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile Bilecik İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması ödül töreni yapıldı. Yarışmaya 332 öğrenci başvurdu ve dereceye giren öğrencilere umre ve maddi ödüller verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi\'nde Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması Ödül Töreni
13.01.2024 - 12:12,  Güncelleme: 12:15
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen Siyer-i Nebi Bilgi Yarışmasında ödülün sahipleri belli oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile Bilecik İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen Siyer-i Nebi Bilgi Yarışmasının ödül töreni üniversitenin Genç Ofis'inde gerçekleşti.

Gerçekleşen programa; Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Siyer-i Nebi Bilgi Yarışmasına üniversitenin önlisans ve lisans düzeyinde 332 öğrenci başvurdu. Yarışma, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından temin edilen ve müftülük tarafından yarışmaya başvuran öğrencilere verilen kaynak kitap üzerinden sorulan, 50 çoktan seçmeli soru ile gerçekleşti. Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilerden ilk üç öğrenciye umre, sekiz öğrenciye ise iki bin lira maddi ödül takdim edildi.

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Kaynak: İHA
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