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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi YEK-G Türkiye'de İlk Uygulayan Üniversite Oldu - Son Dakika
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi YEK-G Türkiye'de İlk Uygulayan Üniversite Oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye'de Yenilebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi'ni (YEK-G) ilk uygulayan üniversite oldu. Üniversite, karbon salınımının azaltılması ve yenilenebilir kaynakların kullanımına önem vererek YEK-G sertifikasını yeniledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi YEK-G Türkiye\'de İlk Uygulayan Üniversite Oldu
20.12.2023 - 12:21,
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Yenilebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi'ni (YEK-G) Türkiye'de ilk uygulayan üniversite oldu.

Türkiye'nin yerli ve milli enerji politikasına paralel olarak, karbon salınımının azaltılması ve enerji temininde yenilenebilir kaynakların kullanımına büyük önem veren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2021 yılı haziran ayında uygulamaya konulan YEK-G Türkiye'de ilk uygulayan üniversite oldu.

2023 yılında da Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Uluslararası Yeşil Kampüs (UI Greenmetric) çalışmaları kapsamında çevreci ve yenilikçi uygulamaları sürdüren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde merkez kampüste bulunan tüm elektrik kullanımını yenilenebilir kaynaklardan gerçekleştirerek YEK-G sertifikasını yeniledi. Böylelikle 2021 yılından bu yana merkez kampüste Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) 'SDG.7 Erişilebilir ve Temiz Enerji' başlığı altında verilen hedeflere paralel uygulamalar sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmiş oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi YEK-G belgesini; bir enerji şirketinin Bilecik il müdürü tarafından, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir takdim aldı. Böylelikle 2023 yılı ilk 9 ayında kullanılan elektriğin tamamının yenilenebilir enerjiden temin edildiği tescillenmiş oldu. Görüşmede ayrıca enerji alanında yapılabilecek alternatif iş birlikleri istişare edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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