Bilecik\'te 170 Öğrenci Yeteneklerini Sergiledi

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Bilecik'te 170 öğrencinin yeteneklerini sergilediği sınavda ortaya renkli görüntüler çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve T3 Vakfı tarafından düzenlenen deneyap uygulama sınavında 'Maket Uzay Keşif Kapsülü' yaparak yeteneklerini sergileyen 170 öğrenciyi Vali Şefik Aygöl yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen sınavda 170 öğrenci yeteneklerini ortaya koyarak hayal dünyaları ile buluşturdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir öğrencilere başarılar diledi. - BİLECİK