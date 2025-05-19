Bilecik'te 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bilecik'te İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda kutlandı.

Törene Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Jandarma Eğitim Komutan Vekili Kıdemli Albay Hüseyin Altuntaş, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir yaptı.

Demir, "Bugün, Mustafa Kemal'in halkına güvenerek çıktığı yolda, Çanakkale ruhunu yeniden yeşerttiği gündür" dedi.

Kutlamalar; şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri, koro dinletisi, spor gösterileri ve ödüllerin takdimi ile sona erdi.