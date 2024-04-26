Bilecik'te 2023 yılında 109 bin kişi konaklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te 2023 yılında 109 bin kişi konaklama yaptı

Bilecik\'te 2023 yılında 109 bin kişi konaklama yaptı

Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, 2023 yılında yerli yabancı 109 bin kişinin kentte konaklama yaptığını açıkladı. İl genelindeki otel, oda ve yatak sayıları hakkında bilgi veren Bircan, 2024 yılında ise 2 milyonu aşkın ziyaretçi beklediklerini belirtti.

26.04.2024 10:27  Güncelleme: 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, 2023 yılında yerli yabancı 109 bin kişinin kentte konaklama yaptığını söyledi.

İl Müdürü Bircan, 2023 yılında il genelindeki otel, oda ve yatak sayıları hakkında bilgi verdi. Bircan, "Kuruluş ve kurtuluş şehri Bilecik'imize 2023 yılında 1,5 milyonu aşkın kişi ziyaret etti. Bu ziyaretlerin çoğunluğunu Ertuğrulgazi ve Şeyh Edebali türbeleri oluşturdu. Osmanlı Devletinin kurulduğu bu topraklarda 2024 yılında 2 milyonu aşkın ziyaretçi bekliyoruz. İlimize başta Bursa, Eskişehir, Afyon, Kütahya, Kocaeli, Sakarya, Konya ve İstanbul gibi kimi kendi imkanları kimileri ise belediye turları ile geliyorlar. İlimizde, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgeli basit konaklama belgeli otel sayısı 53, oda sayısı bin 634, yatak sayısı 3 bin 235'tür. 2023 yılında 10 bin 3732'si yerli, 5 bin 299'u yabancı olmak üzere toplam 109 bin 31 kişi ilimizi ziyaret etmiştir. Ayrıca, ilimizde turizm işletme belgeli 5 yatırım belgeli tesis ile 11 adet seyahat acentesi bulunmaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Kültür, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te 2023 yılında 109 bin kişi konaklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman’a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman'a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin
10:10 Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
08:35 Bahçeli’nin videosu Erdoğan’a gönderme mi Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı Bahçeli'nin videosu Erdoğan'a gönderme mi? Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı
08:29 70 kişiyle başlayan Filistin’e destek protestoları dalga dalga tüm ABD’ye yayıldı: En az 570 gözaltı 70 kişiyle başlayan Filistin'e destek protestoları dalga dalga tüm ABD'ye yayıldı: En az 570 gözaltı
10:56 İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan tartışmada AK Partili Meclis Üyesi yere düştü İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan tartışmada AK Partili Meclis Üyesi yere düştü
10:33 Survivor All Star’da Nefise’nin sırtına kırık seramik düştü Survivor All Star'da Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü
10:02 Venezuela’da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı Venezuela'da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı
09:54 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor
09:42 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
09:26 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seçimde adayım ya da değilim demem doğru olmaz TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seçimde adayım ya da değilim demem doğru olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 11:04:32. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te 2023 yılında 109 bin kişi konaklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement