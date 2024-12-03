Bilecik'te Ambulanslar Hızla Vakaya Ulaşıyor - Son Dakika
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Bilecik'te Ambulanslar Hızla Vakaya Ulaşıyor

Bilecik\'te Ambulanslar Hızla Vakaya Ulaşıyor

Bilecik'te ambulanslar, kentsel alanda %96, kırsalda %97 oranında hızla vakalara ulaşıyor.

03.12.2024 22:03
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Bilecik'te ambulans ilk 10 dakika içinde vakaya ulaşıyor

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı:

""Kasım ayı dahil 19 bin 869 hastaya müdahale ettik"

BİLECİK - Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılardın yüzde 96 oranında kentselde ilk 10 dakikada, yüzde 97 kırsalda ilk 30 dakikada vakaya ulaşılmakta olduğunu söyledi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, 112 acil sağlık hizmetleri il geneline tüm kırsal bölgeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldığını söyledi. Bilecik'te istasyon sayısı 18 'e çıkarıldığını, 2024 yılı kasım ayı sonu itibariyle 19 bin 869 hasta veya yaralının 112 kara ambulanslarıyla nakledildiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti;

"2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında kaza sonrası müdahale ihtisas grubu sorumluluğunda olan PG 41.1.20 numaralı ambulansların karayolu üzerinde en seri şekilde intikaline yönelik olarak 'Fermuar Sistemi' uygulamasının yasallaştırılması ve yaygınlaştırılması için yürütülen çalışmaların tamamlanma oranı performans göstergesi kapsamında Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çalışmalar yapılmıştır. Karayolu üzerinde acil geçiş önceliği olan araçların (ambulans, itfaiye, polis, AFAD gibi) duyulur veya görülür geçiş üstünlüğü (siren veya tepe lambası) işaretini fark eden trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından ambulansın geçiş önceliğine özen göstermeleri ve 'Fermuar Sistemi' ile acil geçiş koridorunu açmaları hayati önem taşımaktadır. Bu yöntemle hasta ve yaralıların en kısa sürede hastaneye ulaştırılması amacıyla 'Fermuar Sistemi' ile 'Yaşama Yol Ver' sloganı ile iletişim kampanyası hazırlanmıştır" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Bilecik, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Ambulanslar Hızla Vakaya Ulaşıyor - Son Dakika

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