Bilecik'te Araç Yoğunluğu Çözüm Bekliyor - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te Araç Yoğunluğu Çözüm Bekliyor

Bilecik'te yıllardır düzenleme yapılmayan şehir içi ve karayolu, artan yoğunluğu kaldıramaz hale geldi. Özellikle mezuniyet konvoyları, askeriye yemin törenleri ve fabrika çıkış saatlerinde oluşan araç kuyrukları, sürücüleri çileden çıkartıyor. Araç yoğunluğunun neden olduğu trafik sorununa bir çözüm bulunması gerektiği belirtiliyor.

06.07.2024 12:16
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Bilecik'te yıllardır bir düzenleme yapılmayan şehir içi, karayolu artık yoğunluğu kaldıramazken, bazı gün ve saatler araç kuyrukları neredeyse 3 kilometreyi buluyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite ile karayolları arasında Eskişehir'e bağlanan 1103 ile 16002 karayolunda yıllardır bir düzenleme yapılmamasında oluşan araç yoğunluğundan sürücüleri çileden çıkartıyor. Dün Bilecik Şeyh Edebali Üniversite'nde gerçekleşen mezuniyet sonrası oluşan araç konvoyu neredeyse 3 kilometreyi aştı. Bir ucu üniversite olan konvoyun bir ucu çarşı merkezinde olduğu görüldü. Bilecik'e çocukların mezuniyeti gelen aileler Bilecik trafiği İstanbul trafiğini geçmiş esprileri yaparken, buna bir çözüm bulunması gerektiğini söylediler.

Öte yandan, askeriye yemin törenleri ve hafta içinde fabrika çıkış saatleri olan 17.00 ile 19.00 arasında oluşan araç yoğunluğundan sürücüler 5 dakikada gidecekleri yolu 30 dakika gidiyorlar. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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