Bilecik\'te Atatürk anısına hazırlanan \'Sessizliğin Saati\' fotoğraf sergisi açıldı

Bilecik'te Atatürk anısına hazırlanan 'Sessizliğin Saati' fotoğraf sergisi açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te 'Sessizliğin Saati' fotoğraf sergisi Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde açıldı. A. İlhan Salur ve Servet Sezgin tarafından hazırlanan, Atatürk anısına fotoğrafların yer aldığı serginin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver de katıldı.
Bilecik'te sanatseverler 'sessizliğin saati' sergisinde buluştu.
Bilecik'te hazırlanan 'Sessizliğin Saati' fotoğraf sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. A. İlhan Salur ve Servet Sezgin tarafından hazırlanan özel fotoğraf sergisi, Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde açıldı. Serginin açılışına Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver de katıldı.
Atatürk'ün anısına hazırlanan fotoğraflar, sanatseverlerin ilgisine sunuldu.
Kaynak: İHA
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