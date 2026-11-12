Bilecik\'te Atatürk anısına hazırlanan \'Sessizliğin Saati\' fotoğraf sergisi açıldı

Bilecik'te sanatseverler 'sessizliğin saati' sergisinde buluştu.

Bilecik'te hazırlanan 'Sessizliğin Saati' fotoğraf sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. A. İlhan Salur ve Servet Sezgin tarafından hazırlanan özel fotoğraf sergisi, Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde açıldı. Serginin açılışına Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver de katıldı.

Atatürk'ün anısına hazırlanan fotoğraflar, sanatseverlerin ilgisine sunuldu.