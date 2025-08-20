Bilecik'te Gençlik ve Spor Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bilecik'te Gençlik ve Spor Toplantısı

Bilecik\'te Gençlik ve Spor Toplantısı
20.08.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Müdürü Ramazan Demir, gençlik ve spor konularında toplantı yaptı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, düzenlenen GSB İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı sonrası bir açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak başkanlığında Ankara'da düzenlenen GSB İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı, 81 ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir katılırken, bir değerlendirme yaptı. Demir, "Toplantıda gençlik çalışmaları, spor altyapısının güçlendirilmesi, yurt hizmetleri, tesis yatırımları ve gençlere yönelik projeler masaya yatırıldı. İl müdürleri, sahada yürütülen faaliyetleri değerlendirme fırsatı bulurken, hizmet kalitesini artırmaya yönelik yeni stratejiler de ele alındı. Sayın Bakanımızın liderliğinde gerçekleştirilen bu toplantı, iller arası koordinasyonu güçlendirmek ve hizmetlerimizi daha ileriye taşımak adına oldukça verimli geçti. Bilecik olarak gençlerimize en iyi imkanları sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Ramazan Demir, Politika, bilecik, Gençlik, Ankara, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Gençlik ve Spor Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
30 kişi arasında o da var Murat Övüç’ün 4 milyon takipçili hesabı kapatıldı
30 kişi arasında o da var! Murat Övüç'ün 4 milyon takipçili hesabı kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:11:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Gençlik ve Spor Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.