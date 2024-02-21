Bilecik'te Hayatını Kaybeden Gencin Organları 4 Hastaya Umut Oluyor - Son Dakika
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Bilecik'te Hayatını Kaybeden Gencin Organları 4 Hastaya Umut Oluyor

Bilecik\'te Hayatını Kaybeden Gencin Organları 4 Hastaya Umut Oluyor

Trafik kazası sonucu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Barış Kılıç'a yapılan operasyon sonrasında beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin izniyle organ bağışı yapılan hastanın organları çeşitli hastanelere transfer edildi. Karaciğer Bursa'ya, sol böbrek Çanakkale'ye, akciğer Ankara'ya ve kornealar Balıkesir'e gönderildi.

21.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:33
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Bilecik'te Hayatını kaybeden gencin organları 4 hastaya umut oluyor.

Trafik kazası sonucu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine giriş yapan ve tedavi altına alınan Barış Kılıç'a 'Subdural Hemotom' nedeni ile 'Kranial Dekompresyon' operasyonu yapıldı. Operasyon sonrasında erişkin yoğun bakıma alındı. Mekanik Ventilatöre bağlı olarak takibi yapılan hastanın, yapılan tetik ve muayeneler sonucunda beyin ölümü tanısı koyuldu.

Aile ile yapılan görüşme neticesinde beyin ölümü gerçekleşen hasta için organ bağışı onayı alınarak ailenin izni üzerine, organ doku nakil koordinatörlüğünce gerekli işlemler başlatılarak, beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağış yapılan organlarının çeşitli hastanelere transferleri yapıldı.

Hastanın organlarından karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, sol böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, akciğeri Ankara Şehir Hastanesine ve korneaları Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ekipler tarafından transfer edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik'te Hayatını Kaybeden Gencin Organları 4 Hastaya Umut Oluyor - Son Dakika
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