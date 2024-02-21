Bilecik'te Hayatını kaybeden gencin organları 4 hastaya umut oluyor.
Trafik kazası sonucu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine giriş yapan ve tedavi altına alınan Barış Kılıç'a 'Subdural Hemotom' nedeni ile 'Kranial Dekompresyon' operasyonu yapıldı. Operasyon sonrasında erişkin yoğun bakıma alındı. Mekanik Ventilatöre bağlı olarak takibi yapılan hastanın, yapılan tetik ve muayeneler sonucunda beyin ölümü tanısı koyuldu.
Aile ile yapılan görüşme neticesinde beyin ölümü gerçekleşen hasta için organ bağışı onayı alınarak ailenin izni üzerine, organ doku nakil koordinatörlüğünce gerekli işlemler başlatılarak, beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağış yapılan organlarının çeşitli hastanelere transferleri yapıldı.
Hastanın organlarından karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, sol böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, akciğeri Ankara Şehir Hastanesine ve korneaları Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ekipler tarafından transfer edildi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te Hayatını Kaybeden Gencin Organları 4 Hastaya Umut Oluyor - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?