Bilecik'te İftar Çadırlarına Büyük İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te İftar Çadırlarına Büyük İlgi

19.02.2026 20:16  Güncelleme: 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırları, Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Üç çeşit yemek ikram edilen çadırlarda uzun kuyruklar oluştu.

(BİLECİK)Haber: Gökay Şimşek

Bilecik Belediyesi tarafından kent merkezine kurulan iftar çadırları, Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ramazan ayı dolayısıyla İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerinde vatandaşların oruçlarını açabilmeleri için biri kapalı alan olmak üzere üç iftar çadırı kuruldu. Üç çeşit yemek, tatlı ve pidenin ikram edildiği çadırlarda iftar saatine doğru uzun kuyruklar oluştu.

İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte çadırların önünde bekleyen vatandaşlar hem yoğunluk hem de Ramazan ayı hakkında görüşlerini dile getirdi. Bir vatandaş, "Sıra yoğun, çok kalabalık. Allah kabul etsin hayırları kim yapıyorsa. Güzel ve her zaman beklenen bir şey. En güzel sevap da budur. Demek ki millet aç. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise, "Her seneki gibi değişen bir şey yok." dedi.

Kırıkkale'den Bilecik'e misafir olarak gelen ve iftar sırasına giren bir vatandaş da çadırdaki atmosferle ilgili, "Şu anda atmosfer iyi. Bizim Kırıkkale de CHP. Bizim başkanımız da iyi çalışıyor. Memnunuz yani." ifadelerine yer verdi.

"Geçen sene bir tane ceviz yiyemedik" diyen başka bir vatandaş ise, "Ne ceviz yiyebildik ne meyve. Ama bu sene verirse yiyeceğiz. Vermez ise onun elinde her şey..." dedi."

Kaynak: ANKA

Bilecik Belediyesi, Yerel Haberler, Bilecik, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te İftar Çadırlarına Büyük İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

01:00
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
00:56
İçişleri Bakanlığı’na kritik atama İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu
İçişleri Bakanlığı'na kritik atama! İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu
00:29
Gece yarısı çok sayıda atama İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
00:03
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
23:21
İngiltere’de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 02:37:40. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te İftar Çadırlarına Büyük İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.