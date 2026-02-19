Bilecik'te İftar Çadırlarına Büyük İlgi

(BİLECİK)Haber: Gökay Şimşek

Bilecik Belediyesi tarafından kent merkezine kurulan iftar çadırları, Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ramazan ayı dolayısıyla İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerinde vatandaşların oruçlarını açabilmeleri için biri kapalı alan olmak üzere üç iftar çadırı kuruldu. Üç çeşit yemek, tatlı ve pidenin ikram edildiği çadırlarda iftar saatine doğru uzun kuyruklar oluştu.

İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte çadırların önünde bekleyen vatandaşlar hem yoğunluk hem de Ramazan ayı hakkında görüşlerini dile getirdi. Bir vatandaş, "Sıra yoğun, çok kalabalık. Allah kabul etsin hayırları kim yapıyorsa. Güzel ve her zaman beklenen bir şey. En güzel sevap da budur. Demek ki millet aç. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise, "Her seneki gibi değişen bir şey yok." dedi.

Kırıkkale'den Bilecik'e misafir olarak gelen ve iftar sırasına giren bir vatandaş da çadırdaki atmosferle ilgili, "Şu anda atmosfer iyi. Bizim Kırıkkale de CHP. Bizim başkanımız da iyi çalışıyor. Memnunuz yani." ifadelerine yer verdi.

"Geçen sene bir tane ceviz yiyemedik" diyen başka bir vatandaş ise, "Ne ceviz yiyebildik ne meyve. Ama bu sene verirse yiyeceğiz. Vermez ise onun elinde her şey..." dedi."