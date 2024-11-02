Bilecik\'te Kanal Ana Hat Çalışmaları Devam Ediyor

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Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özgün kent sitesi ve çevresindeki yerleşim alanlarında kanal ana hat çalışması gerçekleştiriyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yerleşim alanlarında kanal hat bağlantı çalışmaları devam ediyor. Birçok mahallede altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özgün kent sitesi ve çevresindeki yerleşim alanlarında kanal ana hat çalışması gerçekleştiriyor.

Faaliyetler kapsamında yeni ulaşım yollarının da hizmete konulduğu alanlarda kanalizasyon ve diğer bağlantı hatları devreye konulurken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yol iyileştirme çalışmaları da yerine getirilecek bilgisi verildi. - BİLECİK