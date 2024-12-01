Bilecik\'te Kapalı Pazar Alanında Bakım ve Onarım Çalışmaları

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Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapalı pazar çatısında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi tarafından her hafta pazartesi günü semt pazarı kurulan Hürriyet Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde, beton yağmur oluğu izolasyonu yapılarak, su akıntıları ve taşkınlar engellendi.

Oluklarda biriken su ve çöplerin de temizlendiği çalışmalarda, eskimiş aksamlar yenilenerek sağlıklı su akışı olması sağlandı. - BİLECİK