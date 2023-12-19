Bilecik\'te minik öğrenciler TOGG ile buluştu

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, minik öğrencileri TOGG ile buluşturdu.

Kaymakam Sözen ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Yerli Malı Haftası sebebi ile Gazimihal İlköğretim Okulu öğrencileriyle bir araya geldiler. Öğrenciler yerli ürünlerle ilgili sinevizyon gösterisi düzenledi. Ardından Kaymakam Sözen, yerli ve milli otomobil olan TOGG'u miniklerle yakından inceledi. Minik öğrenciler yapılan etkinliklerden büyük bir mutluluk duyarak teşekkür etti. - BİLECİK