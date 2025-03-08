Bilecik'te Öğrenci Bilet İndirimi Protesto Edildi - Son Dakika
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Bilecik'te Öğrenci Bilet İndirimi Protesto Edildi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, dolmuşçuların bilet ücretlerine yapılan indirim sonrasında kontak kapatarak seferleri durdurmalarını protesto etti. Öğrenciler, indirim kararının halkın refahı için önemli bir adım olduğunu belirterek, dolmuşçuların eylemlerini haksız bulduklarını açıkladı.

08.03.2025 01:21  Güncelleme: 10:42
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Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Atatürkçü Düşünce Topluluğu (ADT) üyeleri, Belediye Meclis kararıyla öğrenci bilet ücretlerine yapılan indirim dolayısıyla kontak kapatan dolmuşçuları protesto etti. Öğrenciler, "Belediyemizin almış olduğu bu indirim kararı halkın refahı için atılmış olumlu bir adımdır. Bu kararın uygulanması engellemeye yönelik her türlü eylemi haksız ve hukuksuz buluyoruz." dedi.

Bilecik Belediye Meclisi'nde şehir içi toplu taşıma araçlarındaki 20 TL'lik öğrenci bilet ücretinin 17 TL'ye düşürülmesi kararı sonrası, toplantıya dahil olan dolmuşçular ile Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı arasında gerginlik yaşanmıştı.

Yaşanan gerginliğin ardından ise indirime tepki gösteren minibüsçüler bu sabah 09.00 itibariyle kontak kapatarak seferlerini gerçekleştirmedi. Olaylar büyürken, minibüsçüler Bilecik Belediyesi önünde toplandı. Polis ekiplerinin geniş çaplı önlem aldığı eylemde tepkili minibüsçüler ile vatandaşlar ve emniyet güçleri arasında da gerginlik yaşandı. Ekipler ile Belediye binasına girmeye çalışan tepkili minibüsçüleri sakinleştirilmeye çalışıldığı görülürken, ayrıca bazı vatandaşlar ile minibüsçüler arasında sözlü tartışmalar da yaşandı. Yaşanan gelişmelerin ardından, Başkan Subaşı, Minibüsçülerden 3 kişilik heyeti kabul etti. Görüşme sonucunda, Subaşı'nın gelen talepleri kabul etmediği ve dolmuş ücretlerinin 17 TL olarak devam edeceği minibüsçülere aktarıldı. Bunun üzerine minibüsçüler Belediye önünde protestolarına devam etti.

Öğrencilerden dolmuşçulara tepki

Akşam saatlerinde Bilecik merkez Atatürk Parkı'nda bir araya gelen Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Atatürkçü Düşünce Topluluğu (ADT) üyeleri dolmuşçuların kontak kapatması sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

Grup adına açıklama yapan Mete Kalander isimli üniversite öğrencisi şunları ifade etti:

"Bizler, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri olarak bugün yaşanan minibüs krizine dair kamuoyunu bilgilendirmek ve sesimizi duyurmak amacıyla burada toplandık. Bilecik Belediye Başkanımız Sayın Melek Mızrak Subaşı biz öğrencilerin ekonomik sıkıntılarını göz önünde bulundurarak minibüs ücretlerinde indirim yapılması yönünde bir karar almıştır. Bu karar özellikle son dönemde artan hayat pahalılığı karşısında biz öğrenciler için büyük bir nefes olmuştur. Ancak ne yazık ki, bugün bazı otobüs şoförleri bu kararı protesto etmek amacıyla seferleri durdurmuş, öğrencileri mağdur etmiş ve ulaşım hakkımızı engellemiştir. Sadece bununla kalmayıp Belediyemizin bu mağduriyeti gidermesi için çıkarttığı otobüslerinde yollarını kesip taşlamışlardır.

Bizler, öğrenci dostu bir şehirde eğitim hayatımıza devam etmek istiyoruz. Ulaşım bir lüks değil, temel bir ihtiyaçtır. Minibüs seferlerinin durdurulması sadece öğrencilerin değil, Bilecik halkını da mağdur etmektedir. Belediyemizin almış olduğu bu indirim kararı halkın refahı için atılmış olumlu bir adımdır. Bu kararın uygulanması engellemeye yönelik her türlü eylemi haksız ve hukuksuz buluyoruz. Buradan yetkililere ve kamuoyuna sesleniyoruz; öğrencilerin mağduriyeti derhal giderilmelidir. Minibüs seferleri en kısa sürede normale dönmelidir. Şoförler ve belediye arasındaki anlaşmazlıklar öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde çözülmelidir. Bizler bu sorunun biran önce çözüme kavuşmasını talep ediyor, eğitime erişim hakkımızın engellemesine asla sesiz kalmayacağız. Tüm yetkilileri öğrenci dostu bir çözüm üretmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Öğrenci Bilet İndirimi Protesto Edildi - Son Dakika

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