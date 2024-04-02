Bilecik'te öğrencilere doğa sevgisini aşılandı
BİLECİK - Bilecik'te bir okulda Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın katılımıyla okul çevresine fidanlar toplarla buluşturuldu.
Bilecik'te doğa sevgisi ve çevre bilincini artırmak adına sınıfın açılışı ve öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi. Açılışa Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Dr. Öğretim Üyesi Nevbahar Atalay ve Tema Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan'da katılım gösterdi. Etkinlik, doğa sevgisi ve fidan dikiminin önemini vurgulayan bir konuşma ile başladı. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, öğrencilere doğanın kıymetini anlatarak, onların gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini vurguladı. Ataç, "Tema Vakfı 32 yıl önce 2 tane genç ama dinamik insan tarafından kuruldu. Bir tanesi 70 yaşında o zaman Hayrettin Karaca. Diğeri de 67 yaşında Ali Nihat Gökyiğit. Yani düşünün biri 70 yaşında birisi 67 yaşında bir sürü insanın artık benim için yapacak bir şey kalmadı hayat bitti dediği yaşlarda onlar Tema Vakfı'nı kuruyorlar İstanbul'da. Biz kaynak yerine varlık demeyi doğru buluyoruz. Çünkü doğayı kaynak gibi görürsek işte böyle tüketiyoruz şu anda yaptığımız gibi. Halbuki çok kıymetli bir varlıkmış gibi yaklaşmamız lazım. Dolayısıyla her birinizin yapacak çok şeyiniz var. Hangi konuda çalışmak istiyorsanız illa çevre olması doğa olması gerekmiyor. Eğitim konusu olabilir, engelliler olabilir bambaşka konular ama her birimizin etkisi çok değerli bu ülke için. Çünkü hepimiz bu ülkeyi çok seviyoruz. Bu topraklar çok güzel topraklar Bilecik. Bu bölge hakikaten çok önemli bir bölge. Doğası da çok zengin onu lütfen sabah müdür bey ile de konuştuk yani farkına varın. Çok özel bir coğrafyadasınız burası herhangi bir yer değil yani bir vaha gibi burada İç Anadolu'da çok yakın bir bölgede duruyor" dedi.
"Toprağımız, suyumuz, havamız kirlenmekte"
Dr. Öğretim Üyesi Nevbahar Atalay ise, "Okulumuz kurulalı şunun şurasında 1 buçuk yıl oldu. Bu okulu gerçekten çok büyük emek ve çabayla ortaya koyduk. Okuldaki eğitim kalitemizi sürdürmekte bizlere yardımcı olan sevgili öğretmenlerimiz ve çok değerli çocuklarımız sizleri aramızda görmekten ve böyle bir günü organize ettiğiniz için hepinize minnet duyuyorum. Bugün herkes biliyor ki dünyamız boğulmakta. Toprağımız, suyumuz, havamız kirlenmekte. ve büyük bir endişe ile bunu izliyoruz. Karbon ayak izi ve bozulan iklimlerimiz. Bütün bunlar hepimizi çok üzüyor bildiğiniz gibi. Burada Tema çok önemli bir kurum olarak büyük bir görev imha ediyor. Arkadaşlar Tema Türkiye'deki en değerli, en çok çalışan sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Çünkü Tema önce topraktan başlayarak daha sonra suyu, havayı, insanı, ormanı, çiçeği, böceği, hayvanı her şeyi gözeten bir kurum. ve bu kurum çok büyük bir özveriyle çalışıp büyük şeyler değiştirdi ülkemizde ve devam ediyor çalışmaya. Çok büyük özveride çok büyük bir çabada bulunuyorlar" dedi.
Konuşmaların ardından okulun 2'inci sınıf öğrencilerimizin hazırlamış olduğu 'Doğadaki Evimiz' adlı oyunu, 6/A sınıfı öğrencilerinden Defne Doğa Deniz'in 'Toprak ve Yaprak Dede' adlı şiiri okuması, 'Yeşil Bir Dünya' adlı oratoryo gösterisi, müzik dinletisi ile devam etti.
Ardından, öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğiyle Tema Sınıfı'nın açılışı gerçekleştirildi. Öğrenciler, elleriyle toprağa hayat vermenin heyecanını yaşarken, çevrelerine duyarlılık konusunda daha da motive oldular.
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te öğrencilere doğa sevgisini aşılandı - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de Ata Tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptıktan sonra Didim Pazarı'nı ziyaret etti. Çerçioğlu, yerel değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Oltu'da Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar'a tam destek verdi. Destici, Oltu'da yapılan ziyaretin ardından konvoy eşliğinde ilçe merkezinde gezi yaparak esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Seçim koordinasyon merkezinde konuşan Koşar, Oltu'nun ekonomik ve sosyal yönden daha güçlü bir geleceğe kavuşmasını sağlayacaklarını belirtti.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bakanların yerel seçimler için üniversitelerde propaganda yapmasını eleştirdi ve bilim yuvalarının siyasi propaganda yeri olmadığını belirtti.
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan proje, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen poster yarışmasında ikincilik ödülü kazandı. Proje, engellilerin şehir içinde sorun yaşamadan gezebilecekleri rotaları gösteren ve karşılaştıkları sorunları ilgili birimlere iletmelerini sağlayan bir mobil uygulama olarak tasarlandı. Proje danışmanı, projenin tüm engellilerin sosyal hayatını kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti. Mobil uygulama, engellilerin fotoğraf çekerek ve açıklama ekleyerek sorunlu alanları işaretlemelerini ve yerel yönetimlerden çözüm beklemelerini sağlayacak. Proje, Gümüşhane'nin engebeli yapısı nedeniyle engellilerin ulaşımında yaşanan aksaklıkları gidermeyi hedefliyor.
Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sinop'ta değişimin adının 31 Mart yerel seçimlerinde Yakup Üçüncüoğlu olacağını belirtti. AK Parti Sinop İl Başkanlığı iftar programında konuşan Üçüncüoğlu, Sinop'u AK belediyecilikle buluşturacaklarını söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Teşkilatı ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından düzenlenen iftar programlarına katıldı. Başkan Aktaş, Cumhur İttifakı'nı destekleyerek Türkiye'nin milli bir duruş sergilediğini belirtti. Ayrıca, Ahıskalı hemşerilerin sorunlarının çözümü için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Bozbey, Yeniceköy Mahallesi'ne kapalı pazar yeri sözü verirken, Uludağ'daki suyun da önce Bursalıların hakkı olduğunu savundu.
CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul’daki Kürt oylarının Ekrem İmamoğlu’na yöneleceğini söyledi. Elçi, ”Seçim bölgem olan İstanbul üçüncü bölgede temas kurduğum kişilerden yola çıkarak değerlendirme yapmak isterim. Ekrem İmamoğlu’na Kürt seçmen nezdinde tahminlerin üzerinde bir teveccüh var. Bu teveccühün pekiştirilmesi, muhalefetin güçlenmesi açısından elzemdir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitingi öncesi alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, ''Temmuz ayında emekliler için yeni adımlar atılacak'' dedi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi. Dağ, seçim yaklaştıkça Özel'in sevgisinin artacağını belirtti.
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Bayannur şehrinde, dünyanın en uzun kara rüzgar türbini kanatlarının ilk seti başarıyla üretildi. Kanatlar, rüzgar enerjisi üretim kapasitesini ve verimliliğini artıracak şekilde büyük megavat rüzgar türbini ünitelerine monte edilecek. Yeni kanatlar, güvenilirlik ve mukavemet açısından üretim malzemelerinin sınırlarını zorlayan ve modern üretim teknolojisinde yenilikçiliği teşvik eden mükemmel bir sağlamlık ve dayanıklılık sergiliyor.
Aydın'da siyasilerin görüşlerinde eskiden ölünceye kadar sapma olmazken son yıllarda parti değiştirmek adeta moda oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde halkın karşısına belediye başkan adayı olarak çıkan isimler arasında genç yaşına rağmen en çok parti değiştiren isim ise Kuşadası'nın İYİ Parti'li Belediye Başkan Adayı Behcet Alp oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?