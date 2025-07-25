Bilecik\'te orman yangınları sonrası camilerde yağmur duası edildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde orman yangıları ve kurak geçen günlerin ardından rahmetin inmesi için yüzlerce kişi aynı anda semaya el açtı.

Pazaryeri İlçe Müftülüğü tarafından ilçe merkeziyle birlikte 24 köy camiinde yatsı namazı öncesi sala verildi. Ardından cami görevlileri tarafından eş zamanlı olarak yağmur duası yapıldı. Vatandaşlar da camilere akın ederek, bereketli yağışlar için hep birlikte dua etti. Son günlerde Bilecik başta olmak üzere birçok bölgede çıkan orman yangınları, can kayıplarına ve büyük tahribata yol açarken bu felaketler karşısında duyarsız kalmayan Pazaryeri halkı, hem kuraklık hem de yangınlara karşı birlik ve dua ile kenetlendi.

Öte yandan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Cuma günü Cuma namazı sonrası ilçe şehitliğinde Eskişehir'deki orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınıp yağmur duası yapılacağını açıkladı ve tüm ilçe halkını yağmur duasına katılmaya davet etti. - BİLECİK