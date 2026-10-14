Bilecik'te Osmangazi Ortaokulunda afet tatbikatı düzenlendi, AFAD da katıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Osmangazi Ortaokulunda afet tatbikatı düzenlendi, AFAD da katıldı

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Bilecik\'te Osmangazi Ortaokulunda afet tatbikatı düzenlendi, AFAD da katıldı
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Bilecik'te Osmangazi Ortaokulunda deprem, yangın ve doğal afetlere yönelik farkındalık için tatbikat düzenlendi. AFAD, İtfaiye, İl Sağlık Müdürlüğü ve MEB AKUB'un katıldığı tatbikatta öğrencilere afet anında yapılması gerekenler uygulamalı gösterildi.

Bilecik'te Osmangazi Ortaokulunda deprem, yangın ve doğal afetlere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla tatbikat düzenlendi.

Afet Risklerinin Azaltılması kapsamında gerçekleştirilen tatbikata Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibi katıldı. Tatbikatlarda öğrencilere afet anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikatlarla öğrencilerin acil durumlarda doğru davranış biçimlerini öğrenmeleri ve afetlere karşı hazırlıklı olmaları hedeflendi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Çocuklarımızın deprem, yangın ve diğer afetlerde nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilmeleri büyük önem taşıyor. Bu tür tatbikatlarla öğrencilerimizin afet bilincini güçlendirmeyi ve olası acil durumlara hazırlıklı olmalarını amaçlıyoruz. Tatbikatların gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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