Bilecik'te Özel Eğitim Okulu Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Bilecik'te Özel Eğitim Okulu Protokolü İmzalandı

Bilecik\'te Özel Eğitim Okulu Protokolü İmzalandı

Hayırseverler, Bilecik'te özel eğitim okulu inşaatı için protokol imzaladı. Vali teşekkür etti.

22.12.2024 14:52
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Bilecik'te, hayırsever iş insanları tarafından özel eğitim okulu bina inşaatı için protokol imzaları atıldı.

Geçtiğimiz aylarda hayırsever iş insanları ile imzalanan protokolün ardından bu kez Söğüt'ten eğitime katkı geldi. Hayırsever iş insanları Mehmet Oğuzman, Haşim Heybetoğlu ve Ali Osman Torun tarafından özel gereksinimli bireylerin eğitim hayatlarına yönelik Özel Eğitim Okul binası inşa edilecek.

Bilecik Valiliği'nde imzalanan protokol kapsamında, 4 derslikli bir okul binası, saha düzenlemesi, çevre duvarı inşası gerçekleştirilecek.

Protokol imzasının hemen ardından konuşmasını yapan Vali Şefik Aygöl, tamamlanan bina, anahtar teslim olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredileceğini söyleyerek, "Eğitim seferberliğine katkı sunan hayırseverlerimize teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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