Bilecik\'te Park Halindeki Otomobilin Üzerine Ağaç Devrildi

Bilecik'te ağaç otomobilin üzerine devrildi
BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Oral Sokak'ta yol kenarında bulunan bir ağaç, üzerinde oluşan kar birikintisi sebebiyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Bölgeye getirilen iş makinesi aracıyla ağaç otomobilin üzerinden kaldırıldı. Yıkılan ağaç nedeniyle araçta maddi hasar oluştu. Öte yandan Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşlara ağaç altlarına araç park etmemeleri konusunda uyarı anonsu yapıldı.
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