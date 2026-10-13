Bilecik\'te TÜBİTAK destekli Milli Teknoloji Atölyesi için iş birliği görüşüldü

Bilecik'te teknoloji ve gençlik iş birliği için görüşme yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci, Şube Müdürü Savaş Baş ve Milli Teknoloji Atölyesi Koordinatörü Günay Turan, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilme aşamasında olan Milli Teknoloji Atölyesi'nin gençlere sunacağı imkanlar, planlanan bilim ve teknoloji çalışmaları ile kurumlar arasında gerçekleştirilebilecek ortak faaliyetler ele alındı. Görüşmede ayrıca kurumlar arası iş birliği olanakları değerlendirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak çalışmalarda kurumlar arası iş birliğini önemsiyoruz" dedi.