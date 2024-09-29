Bilecik'te Dolmuş Saatleri ve Güzergahları Yenilendi

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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada halk dolmuşu güzergah ve saatlerinde yapılan yeni düzenleme hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2024-2025 eğitim öğretim dönemi başlayacağından şehir içi toplu taşıma hatlarımızda ilgili düzenlemeler yapılmış olup şu şekilde ulaşım sağlanacaktır denildi.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "7 numaralı üniversite hattı Şehitler Parkı'ndan kalkarak ana hattan direkt üniversiteye gidecek. Sabah 07.30 dan itibaren kalkış saati gözetmeksizin koltuklar dolduğunda direk kalkarak 21 araç ile sürekli hizmet verecek olup, araçlar dolmadığı takdirde mağduriyet yaşanmaması için 10-15 dakika aralık ile çalışacaktır.Üniversite çıkış dönüşlerinde de aynı sistem uygulanacaktır. Böylelikle üniversite öğrencilerimizin yoğunluğundan Bilecikli vatandaşlarımızın etkilenmemesi planlanmaktadır.Düzenlemeyle ayrıca H7 hattında ayrıca 23.00 a kadar nöbet sistemine geçilerek araçların çalışması için planlanma yapılmıştır. Böylelikle hastaneye gidecek vatandaşlarımız ile üniversite bölgesinde bulunan yurtlara gidecek öğrencilerimizin gece rahatlıkla ulaşması sağlanacaktır. Pazartesi günleri, H1 Üniversite-Toki-Terminal hat güzergahında hizmet veren araçların Üniversite istikametinden dolu yolcu ile kapalı pazar alanına girmeleri ve 30 dakika ek zaman kaybına neden olmaması için Kapalı pazardan TOKİ'ye gitmek isteyen vatandaşlarımızın ulaşımı H2 araçları ile sağlanacaktır. H2 araçlarının sadece pazartesi günü ilk kalkış başlangıç noktası Kapalı Pazar olacak ve saat 11: 00 ile 19: 30 arası 30 dakikalık aralık ile kapalı pazardan kalkan H2 araçları TOKİ kavşağından dönüp TOKİ bölgesine girecek. Sonrasında ise Sosyal Konutlar- Güneş TOKİ'den çıkarak tekrar TOKİ kavşağından normal İstasyon - Başköy güzergahına devam edecektir. Böylelikle pazartesi günleri H1 yolcularının merkezde aktarma yapmaları engellenmiş olacak ve Üniversite istikametinden TOKİ - YHT - Otobüs Terminaline gidecek vatandaşlarımızın ulaşımı aktarmasız sağlanacaktır. Aynı zamanda kapalı pazardan TOKİ'ye gelmek isteyen vatandaşımızın da ilk kalkış yerinden rahatça minibüsüne binerek aktarmasız ulaşım ile evinin önünde inebilmeleri planlanmıştır.

Pelitözü ve Bahçelievler Mahallelerinden, Beşiktaş mahallesindeki lise dengi okullara gitmek üzere Hat4 araçlarını kullanan öğrencilerimizin aktarma yapmadan okullar bölgesine gidişlerini sağlamak maksadı ile Pelitözü Mahallesinden -07.22 -07.34 -07.38 -07.46 saatlerinde kalkan 4 araç Diş Hastanesindeki son duraklarından sonra durmadan devam ederek Beşiktaş liseler bölgesine giderek öğrencilerimizin aktarmasız okullarına ulaşımı sağlanacaktır. Ayrıca, Pelitözü Mahallesi Özgün sitesi mevkiinde oturan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için H4 Diş Hastanesi-Pelitözü hattında saat 08.30 dan itibaren buçuklu saatlerde (bir saat aralık ile) Özgün sitesi-Doktorlar sitesi yolunu mecburi güzergah olarak kullanacak ve inecek yolcuları indirmekle birlikte merkeze gitmek isteyen yolcuları da ücretsiz olarak Pelitözü mahallesinde hareket edecek olan sıradaki Hat 4 aracına bırakacaktır. Böylelikle Özgün sitesi mevkiinde oturan yolcuların tek ücretle merkeze gelmeleri sağlanacaktır.H3 hattında ilave saat düzenlemesi dışında Hürriyet Mahallesinde bulunan üniversite erkek yurdundaki öğrencilerin, üniversiteye ulaşımı için sabah yoğun olan 07.40 -07.50 -08.10 -08.20 -08.30 saatlerinde olmak üzere yurt önünden 5 adet direk üniversiteye sefer konulmuştur.Hat 1, Hat 2, Hat 3, Hat 4, Hat 6, Hat7 güzergahlarındaki kalkış saatleri minimuma indirilerek hatlardaki minibüs sayıları artırılmıştır. 7/24 hizmet mantığıyla çalışmaya devam eden Zabıta Müdürlüğü, gelecek taleplere istinaden gerekli analiz ve çalışmaları yaparak düzenlemelere devam edecektir" ifadeleri kullandı. - BİLECİK