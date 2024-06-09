Bilecik'te Üniversite Sınavında İnşaat İşçileri Gürültüye Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te Üniversite Sınavında İnşaat İşçileri Gürültüye Devam Ediyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinde yapılan inşaat çalışmaları, üniversite sınavına giren öğrencilerin dikkatini dağıtıyor. İşçilerin gürültü yapması nedeniyle veliler durumu zabıtaya bildirdi.

09.06.2024 11:55
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Türkiye genelinde olduğu gibi Bilecik'te de üniversite sınavlarının 2'nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 10.15'te sorunsuz bir şekilde başlarken, dün sınav saatinde ses çıkaran inşaat işçileri bugün de çalışmaya devam ettiler.

Kentte AYT problemsiz bir şekilde başlarken, sınava girecek adaylar sabahın erken saatlerinde aileleri birlikte sınava gireceklerin okulların yolunu tuttu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinde dün binlerce aile çocukları sınava getirirken, yerleşke içinde yapılan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurt binası inşaatında yaklaşık 100 işçinin yaptığı gürültü tepkilere neden olmuştu. Bilecik Belediyesine ait Zabıta Müdürlüğü ekipleri anında duruma müdahale ederken, çalışmaları kesmeyen işçilere polis müdahale etmişti.

YKS sınavının ikinci oturumunda bugün de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinde bulunan binalarda binlerce öğrenci sınava girdi. Dün gürültü yapan yurt binası inşaatındaki işçiler bugün de çalışmalarına devam etti. Gürültüden rahatsız olan veliler durumu hemen zabıtaya bildirdi. Ekipler jet hızıyla inşaat sahasına gelirken, çalışmaları anında dururdu. İşçilerin dün ve bugün yaptıkları bu gürültü adeta 'pes' dedirtti.

Öte yandan zabıta ekipleri kentin dört bir yanındaki inşaatları gezerken, gürültü yapanları uyardı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Zabıta, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Üniversite Sınavında İnşaat İşçileri Gürültüye Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Üniversite Sınavında İnşaat İşçileri Gürültüye Devam Ediyor - Son Dakika
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