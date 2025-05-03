Bilecik'te Unutulmaz Sanat Gecesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Unutulmaz Sanat Gecesi

Bilecik\'te Unutulmaz Sanat Gecesi

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 'Anadolu Ezgileri' konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

03.05.2025 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bilecik'te sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen "Anadolu Ezgileri" konseri, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Bakanlık tarafından "Opera ve Bale Her Yerde" anlayışıyla düzenlenen 1. Anadolu Festivali, 2024 yılında altı şehirde sanatseverlerle buluşarak yoğun ilgi görmüştü. Festival kapsamında toplam 14 farklı eser sahnelenirken, 15 gösteride 15 bin 358 seyirciye ulaşıldı.

Bu yıl kapsamını genişletmeye hazırlanan festival, 2025 yılında 23 şehirde sanatseverlerle buluşmayı hedefliyor. Anadolu'nun kültürel mirasını sanatla birleştiren etkinlik, sanatseverlere benzersiz performanslar sunarak yerelden evrensele uzanan güçlü bir sanat köprüsü kuruyor.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonrası izleyiciler, sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrıca, Festival, 3 Mayıs Cumartesi saat 20.00'de, 46 yıl aradan sonra sahnelenecek olan "Folklorama" opera ve bale gösterisiyle devam edecek. Gösteri, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera Ve Balesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, bilecik, Kültür, Turizm, Sanat, Müzik, Yerel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Unutulmaz Sanat Gecesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:33:52. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Unutulmaz Sanat Gecesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.