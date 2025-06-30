Bilecik'te Yaz Spor Okulları Başlıyor - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te Yaz Spor Okulları Başlıyor

Bilecik\'te Yaz Spor Okulları Başlıyor
30.06.2025 10:51  Güncelleme: 10:53
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Söğüt ilçesinde 4 Temmuz'a kadar başvurular alınacak Yaz Spor Okulları, 8 ile 18 yaş arasındaki çocuk ve gençlere yönelik çeşitli kurslar sunacak. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, sportif faaliyetlerin yanı sıra akıl ve zeka oyunları, sanat dersleri ve yüzme gibi birçok imkanın bulunacağını belirtti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bugün başlayan ve 4 Temmuz günü sona erecek başvurularla Yaz Spor Okulları başlıyor.

Söğüt Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları başlıyor. Konu hakkında bilgi veren Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Bu yılki yaz kursları, 8 ile 18 yaş arası çocuk ve gençlerin katılımına açık olacak. Kurslar; Halk Eğitim Merkezi, Söğüt Belediyesi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından farklı yaş gruplarına yönelik olarak planlandı. Çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir yaz tatili sunmayı hedefliyor. Halk Eğitim Merkezi Kursları (8 - 15 yaş arası) Kurslar Kültür Müdürlüğü Binası'nda gerçekleştirilecektir. Yaz Spor Okulları kapsamında sadece spor değil akıl ve zeka oyunları, resim, piyano, keman, çocuk korosu, söğüt belediyesi kursları, yüzme (10 - 15 yaş arası), gitar (8 - 15 yaş arası), bağlama (8 - 15 yaş arası), futbol (8 - 13 yaş arası), voleybol (9 - 16 yaş arası), atletizm (8 - 15 yaş arası), güreş (8 - 11 yaş arası, masa tenisi (7 - 18 yaş arası) olacak. Özellikle Halk Eğitim Merkezi kurslarına başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Söğüt Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli geçirebilmesi için tüm aileleri kurslara başvurmaya davet ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Yaz Spor Okulları Başlıyor - Son Dakika

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